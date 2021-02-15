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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 чер, 2022 06:04
UA написав: Хомякоид написав:
Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?
В личку написал.
Можно продублировать в лс?
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Додано: Вів 14 чер, 2022 08:49
uaprofi написав:
ребята а принято ли сейчас в Киеве заключать договор при аренде квартиры?
И какие документы можно требовать у арендодателя, что он может сдавать эту квартиру?
или как и прежде всё только на доверии?
Раніше були потрібні правовстановлюючі документи.
Зараз - необов,язково.
Війна!
Люди виїхали за кордон і звідти здають своє житло.
Якось проходить, дійсно, на довір,ї.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:10
Хомякоид написав: UA написав:
Чем толще договор аренды, тем порядочнее и профессиональные арендодатель.
Паспорт и нотариально заверений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно смотрите.
До войны любой желающий за 30 грн мог сделать сам витяг через дію.
Сейчас доступ всем желающим закрыли.
Ну главное! На арендодателя смотрите. С недоговороспособным человеком нет смысла вступать в договорные отношения.
Но не все хаты в реестр внесены.
По моему с 2012-2013 только ввели обязаловку про внесения недвиги в реестр.
Старый жилфонд не внесенный в реестры нормально не проверить.
Хоть в двери соседям звони с вопросом - Хозяин это или нет?
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