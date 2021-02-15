Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Чем толще договор аренды, тем порядочнее и профессиональные арендодатель. Паспорт и нотариально заверений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно смотрите. До войны любой желающий за 30 грн мог сделать сам витяг через дію. Сейчас доступ всем желающим закрыли. Ну главное! На арендодателя смотрите. С недоговороспособным человеком нет смысла вступать в договорные отношения.
Но не все хаты в реестр внесены. По моему с 2012-2013 только ввели обязаловку про внесения недвиги в реестр.
Старый жилфонд не внесенный в реестры нормально не проверить. Хоть в двери соседям звони с вопросом - Хозяин это или нет?
Ринок оренди в Києві під час війни: Ціни, попит та прогнози Address.ua 14.06.2022
За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва, у травні 2022 р. склала 6 дол. США/кв.м. В порівнянні з лютим ціна знизилась на 45% за м.кв.в дол. США Через військову агресію росії в Україні, ринок оренди в столиці зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 11 дол. США/кв.м., та з початком війни ціни різко почали падати. Так в березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 дол. США, в квітні - 7 дол. США/кв.м., в травні - 6 дол. США/кв.м. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%