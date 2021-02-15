RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2239224022412242
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:04

  UA написав:
  Хомякоид написав: Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?

В личку написал.


Можно продублировать в лс?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6926 раз.
Подякували: 3952 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:49

  uaprofi написав:ребята а принято ли сейчас в Киеве заключать договор при аренде квартиры?
И какие документы можно требовать у арендодателя, что он может сдавать эту квартиру?

или как и прежде всё только на доверии?

Раніше були потрібні правовстановлюючі документи.

Зараз - необов,язково.
Війна!
Люди виїхали за кордон і звідти здають своє житло.
Якось проходить, дійсно, на довір,ї.
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 22796
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:10

  Хомякоид написав:
  UA написав:Чем толще договор аренды, тем порядочнее и профессиональные арендодатель.
Паспорт и нотариально заверений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно смотрите.
До войны любой желающий за 30 грн мог сделать сам витяг через дію.
Сейчас доступ всем желающим закрыли.
Ну главное! На арендодателя смотрите. С недоговороспособным человеком нет смысла вступать в договорные отношения.


Но не все хаты в реестр внесены.
По моему с 2012-2013 только ввели обязаловку про внесения недвиги в реестр.

Старый жилфонд не внесенный в реестры нормально не проверить.
Хоть в двери соседям звони с вопросом - Хозяин это или нет?
UA
 
Повідомлень: 6864
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 1734 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:18

очередная попытка анализа

Ринок оренди в Києві під час війни: Ціни, попит та прогнози
Address.ua 14.06.2022


За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва, у травні 2022 р. склала 6 дол. США/кв.м. В порівнянні з лютим ціна знизилась на 45% за м.кв.в дол. США
Через військову агресію росії в Україні, ринок оренди в столиці зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 11 дол. США/кв.м., та з початком війни ціни різко почали падати. Так в березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 дол. США, в квітні - 7 дол. США/кв.м., в травні - 6 дол. США/кв.м. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%

https://address.ua/news/rinok-orendi-v- ... ozi-101039
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13384
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:17

  vitaliian написав:Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%


Ну це схоже на правду, мінус 45% у доларі – це десь -30% у гривні, цікаво що буде до осені.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 22.03.11
Подякував: 7 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 20:57

Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус.
Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8945
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 23:31

  Vlad442 написав:Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус.
Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?


Влад, если Вам позволяют ресурсы, то я-бы советовал закрыть до поры до времени.
Амортизация будет больше, чем она принесет.
Есть правда и сценарий, что туда что-то прилетит. Тогда отбить даже немного вложенного выглядит разумным.
Я-бы закрыл до лучших времен.
Собственно почти так и сделал по киевским объектам. Только съехавшие арендаторы платят комуналь. ТО есть, ни амортизации ни потерь.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13260
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6926 раз.
Подякували: 3952 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 00:07

  Vlad442 написав:Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус.
Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?

То ли опечатка в цифрах, то ли у Вас своеобразное понимание качества ремонта. 40тыс - это цена только одной мебели(не совсем дешманской, но и не дорогой) на кухню, без остальных комнат и тем более без техники.
А по сути вопроса - в условиях боевых действий, если люди выглядят надежными(опытный арендодатель их нутром чувствует), то можно и нужно сдавать по цене вплоть до нуля.
При некритических повреждениях дома арендаторы сохранят квартиру от разграбления.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 715
З нами з: 28.04.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 01:41

  Vlad442 написав:Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х.

Та й незрозуміло взагалі що за місто, від одних фронт потроху відсувають, до інших дуже повільно повзуть. А якщо воно залишиться "прифронтовим" рік, а якщо п'ять років? Одним ця комуналка за рік-два погоди не вирішує, інші здають бо хочуть людям допомогти.

Ну розпишіть у договорі всі меблі/техніку та їх вартість, заставу візьміть трохи більше за домовленістю.
Якщо за всіма ознаками нормальний орендар - це все одно набагато надійніше за будь-які подобові апартаменти, де навіть не підписують нічого.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 22.03.11
Подякував: 7 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2239224022412242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9958, 9959, 9960
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
99596 19225775
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 00:07
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 102, 103, 104
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1038 2854410
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 07:22
Хомякоид
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 258017
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (928)
17.06.2022 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.