Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Чем толще договор аренды, тем порядочнее и профессиональные арендодатель. Паспорт и нотариально заверений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно смотрите. До войны любой желающий за 30 грн мог сделать сам витяг через дію. Сейчас доступ всем желающим закрыли. Ну главное! На арендодателя смотрите. С недоговороспособным человеком нет смысла вступать в договорные отношения.
Но не все хаты в реестр внесены. По моему с 2012-2013 только ввели обязаловку про внесения недвиги в реестр.
Старый жилфонд не внесенный в реестры нормально не проверить. Хоть в двери соседям звони с вопросом - Хозяин это или нет?
Ринок оренди в Києві під час війни: Ціни, попит та прогнози Address.ua 14.06.2022
За даними порталу Address.ua, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва, у травні 2022 р. склала 6 дол. США/кв.м. В порівнянні з лютим ціна знизилась на 45% за м.кв.в дол. США Через військову агресію росії в Україні, ринок оренди в столиці зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 11 дол. США/кв.м., та з початком війни ціни різко почали падати. Так в березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 дол. США, в квітні - 7 дол. США/кв.м., в травні - 6 дол. США/кв.м. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%
Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус. Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
Vlad442 написав:Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус. Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
Влад, если Вам позволяют ресурсы, то я-бы советовал закрыть до поры до времени. Амортизация будет больше, чем она принесет. Есть правда и сценарий, что туда что-то прилетит. Тогда отбить даже немного вложенного выглядит разумным. Я-бы закрыл до лучших времен. Собственно почти так и сделал по киевским объектам. Только съехавшие арендаторы платят комуналь. ТО есть, ни амортизации ни потерь.
Vlad442 написав:Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус. Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
То ли опечатка в цифрах, то ли у Вас своеобразное понимание качества ремонта. 40тыс - это цена только одной мебели(не совсем дешманской, но и не дорогой) на кухню, без остальных комнат и тем более без техники. А по сути вопроса - в условиях боевых действий, если люди выглядят надежными(опытный арендодатель их нутром чувствует), то можно и нужно сдавать по цене вплоть до нуля. При некритических повреждениях дома арендаторы сохранят квартиру от разграбления.
Vlad442 написав:Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х.
Та й незрозуміло взагалі що за місто, від одних фронт потроху відсувають, до інших дуже повільно повзуть. А якщо воно залишиться "прифронтовим" рік, а якщо п'ять років? Одним ця комуналка за рік-два погоди не вирішує, інші здають бо хочуть людям допомогти.
Ну розпишіть у договорі всі меблі/техніку та їх вартість, заставу візьміть трохи більше за домовленістю. Якщо за всіма ознаками нормальний орендар - це все одно набагато надійніше за будь-які подобові апартаменти, де навіть не підписують нічого.