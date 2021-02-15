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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 чер, 2022 06:38
Умные квартиранты смогут хозяев пустить по миру с голой жопой
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:04
Investor_K написав:
Умные квартиранты смогут хозяев пустить по миру с голой жопой
Скорее всего подцепят каких то халявщиков сказочников с обещанием сделать из квартиры дворец минимализма. Поживут 2-3 месяца и сье..тся
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vitaliian
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