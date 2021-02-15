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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2240224122422243
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 06:38

  vitaliian написав:За коммунальные
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... OSdCB.html

Умные квартиранты смогут хозяев пустить по миру с голой жопой
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:04

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:За коммунальные
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... OSdCB.html

Умные квартиранты смогут хозяев пустить по миру с голой жопой

Скорее всего подцепят каких то халявщиков сказочников с обещанием сделать из квартиры дворец минимализма. Поживут 2-3 месяца и сье..тся
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:39

Для понимания посмотрите цены на аренду в Кропивницком
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2- ... OTSdX.html

Киев просто сдулся до уровня любого обл.центра по аренде. Вероятно с ценами будет то же самое некоторое время.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 чер, 2022 22:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:04

  vitaliian написав:Для понимания посмотрите цены на аренду в Кропивницком
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2- ... OTSdX.html

Киев просто сдался до уровня любого обл.центра по аренде. Вероятно с ценами будет то же самое некоторое время.

Звісно, що буде.
Це в Києві.
Наполовину від рівня 2021.
В Закиївських Єпенях - ще на третину дешевше.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:16

  Frant написав:
  vitaliian написав:Для понимания посмотрите цены на аренду в Кропивницком
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2- ... OTSdX.html

Киев просто сдался до уровня любого обл.центра по аренде. Вероятно с ценами будет то же самое некоторое время.

Звісно, що буде.
Це в Києві.
Наполовину від рівня 2021.
В Закиївських Єпенях - ще на третину дешевше.

А як же тоді дендлордам, які нічого більше не вміють робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:27

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:Для понимания посмотрите цены на аренду в Кропивницком
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-2- ... OTSdX.html

Киев просто сдался до уровня любого обл.центра по аренде. Вероятно с ценами будет то же самое некоторое время.

Звісно, що буде.
Це в Києві.
Наполовину від рівня 2021.
В Закиївських Єпенях - ще на третину дешевше.

А як же тоді дендлордам, які нічого більше не вміють робити?

Лопати, сапки - і бігом на дачні ділянки, вирощувати картоплю, полуницю і помідори!
Як в 1990-ті роки.

Або ж їхати на Лазурний Берег, до Реуса та Фейслеса.
Frant
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  #<1 ... 2240224122422243
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