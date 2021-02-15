vitaliian написав:За коммунальные
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sdam ... OSdCB.html
Умные квартиранты смогут хозяев пустить по миру с голой жопой
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 06:38
Умные квартиранты смогут хозяев пустить по миру с голой жопой
Додано: П'ят 17 чер, 2022 07:04
Скорее всего подцепят каких то халявщиков сказочников с обещанием сделать из квартиры дворец минимализма. Поживут 2-3 месяца и сье..тся
Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:39
Для понимания посмотрите цены на аренду в Кропивницком
Киев просто сдулся до уровня любого обл.центра по аренде. Вероятно с ценами будет то же самое некоторое время.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 чер, 2022 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:04
Звісно, що буде.
Це в Києві.
Наполовину від рівня 2021.
В Закиївських Єпенях - ще на третину дешевше.
Додано: Суб 18 чер, 2022 17:16
А як же тоді дендлордам, які нічого більше не вміють робити?
Додано: Суб 18 чер, 2022 17:27
Лопати, сапки - і бігом на дачні ділянки, вирощувати картоплю, полуницю і помідори!
Як в 1990-ті роки.
Або ж їхати на Лазурний Берег, до Реуса та Фейслеса.
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