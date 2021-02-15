Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:А як же тоді дендлордам, які нічого більше не вміють робити?
Коли він здає щось зі спадщини, то одна квартира це ніщо. Родина прожити не зможе, то заробляє десь там - там й буде продовжувати. Коли заробив, та купив декілька квартир під оренду, став профі, то така людина ніде не пропаде. Один раз зміг, зможе ще. Чи піде робити кудись з зарплатнею вище середнього, бо "людський матеріал" апріорі вище середнього.
Цього біль ніж достатньо. Це рівень 15-ого. Якось жили. Половину від рівня 21-ого в долларах це значить війна не зачепила. Лендлордам ВУ (окрім оазиса у Кропивницькому) про це зараз можна тільки мріяти.
Vlad442 написав:Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус. Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
Влад, если Вам позволяют ресурсы, то я-бы советовал закрыть до поры до времени. Амортизация будет больше, чем она принесет. Есть правда и сценарий, что туда что-то прилетит. Тогда отбить даже немного вложенного выглядит разумным. Я-бы закрыл до лучших времен. Собственно почти так и сделал по киевским объектам. Только съехавшие арендаторы платят комуналь. ТО есть, ни амортизации ни потерь.
Я поставив 50% від ціни 21, тобто так і зробив - ні одного дзвінка. Здавати за ніщо не хочу, більш дешеві квартири можна віддавати хоч за коммуналку + 5 коп, а дорога квартира зараз неліквід.
Про Київ Ви дуже помиляєтесь. Він може зараз генерувати досить реальні гроші. Боїтесь за амортизацію (але у Вас там не новий ремонт), можете знизити ціну, та перебирати орендарями. У Києві попит досить реальний. Здавати за комуналку, такого у Києві (і навіть там, де кожен день прилітає) нема.
Vlad442 написав:Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус. Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
Влад, если Вам позволяют ресурсы, то я-бы советовал закрыть до поры до времени. Амортизация будет больше, чем она принесет. Есть правда и сценарий, что туда что-то прилетит. Тогда отбить даже немного вложенного выглядит разумным. Я-бы закрыл до лучших времен. Собственно почти так и сделал по киевским объектам. Только съехавшие арендаторы платят комуналь. ТО есть, ни амортизации ни потерь.
Я поставив 50% від ціни 21, тобто так і зробив - ні одного дзвінка. Здавати за ніщо не хочу, більш дешеві квартири можна віддавати хоч за коммуналку + 5 коп, а дорога квартира зараз неліквід.
Про Київ Ви дуже помиляєтесь. Він може зараз генерувати досить реальні гроші. Боїтесь за амортизацію (але у Вас там не новий ремонт), можете знизити ціну, та перебирати орендарями. У Києві попит досить реальний. Здавати за комуналку, такого у Києві (і навіть там, де кожен день прилітає) нема.
Я помню эту "пену", которая была в 2014 г. Я не хочу в ней участвовать. Кроме того, меня устраивают как минимум одни арендаторы. Если они останутся - хорошо. Ну и посмотрим как они будут возвращаться и какая будет к этому времени цена. Одному ремонту 14 лет ( и он все еще неплохо чувствует хоть и не концептуальный). Второму еще нет 3 лет. Стиль - антивандальный минимальный минимализм. Там риска минимум как и амортизации. Но пока далеко от метро. Не думаю, что сейас будет анщлаг. И интересно, как люди будут возвращаться после месяцев оплаты комунали за пустую квартиру.
Vlad442 написав:Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
То ли опечатка в цифрах, то ли у Вас своеобразное понимание качества ремонта. 40тыс - это цена только одной мебели(не совсем дешманской, но и не дорогой) на кухню, без остальных комнат и тем более без техники. А по сути вопроса - в условиях боевых действий, если люди выглядят надежными(опытный арендодатель их нутром чувствует), то можно и нужно сдавать по цене вплоть до нуля. При некритических повреждениях дома арендаторы сохранят квартиру от разграбления.
Є ціна коли ти це купуєш, а є ціна застави - по чому ти можешь швидко як бу скинути на олх все що рухоме. Я не страхуюсь, що хтось буде видирати кондіционер, вбудовані кухонні меблі, чи ванну (хоча чому ні)). Рахую так - варочна, духовка, стиралка, диван/кровать, шафа, мікрохвильовка, роутер, та якісь дрібниці дорівнює залог та платня за перший місяць. Коли оренда була звичайна, депозит теж був як у всіх, але коли оренда майже в ноль, то депозит повинен буде приблизно вдвічі висче? Інакше почнеться бізнес, коли мешканець лднрів з українським паспортом буде платити 5 тис залог + 5 тис за місяць, вивозити майна на 20-40 тис (один ТВ 65 дюймів коштує від 20) та прощавайте?