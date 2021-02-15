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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15

  Vlad442 написав:
  Damien написав:
  Vlad442 написав:Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?

То ли опечатка в цифрах, то ли у Вас своеобразное понимание качества ремонта. 40тыс - это цена только одной мебели(не совсем дешманской, но и не дорогой) на кухню, без остальных комнат и тем более без техники.
А по сути вопроса - в условиях боевых действий, если люди выглядят надежными(опытный арендодатель их нутром чувствует), то можно и нужно сдавать по цене вплоть до нуля.
При некритических повреждениях дома арендаторы сохранят квартиру от разграбления.

Є ціна коли ти це купуєш, а є ціна застави - по чому ти можешь швидко як бу скинути на олх все що рухоме. Я не страхуюсь, що хтось буде видирати кондіционер, вбудовані кухонні меблі, чи ванну (хоча чому ні)). Рахую так - варочна, духовка, стиралка, диван/кровать, шафа, мікрохвильовка, роутер, та якісь дрібниці дорівнює залог та платня за перший місяць. Коли оренда була звичайна, депозит теж був як у всіх, але коли оренда майже в ноль, то депозит повинен буде приблизно вдвічі висче? Інакше почнеться бізнес, коли мешканець лднрів з українським паспортом буде платити 5 тис залог + 5 тис за місяць, вивозити майна на 20-40 тис (один ТВ 65 дюймів коштує від 20) та прощавайте?


Насправді застава рівна 1 оренді - це ні про що. Проте так функціонував ринок в Києві. В Німеччині та Австрії - це 3 щонайменше місячних плати. Може бути більше. В США - одна. І там, і там за замовчуванням - з меблів - лише вбудована кухня. У нас повинно бути щонайменше 3. Проте не буде )
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Я помню эту "пену", которая была в 2014 г.

В мене (крайня здача) зняли дуже приємна молода пара "киян" без дітей та тварин з ЦУ, яки живуть декілька років у Кийові, за 7 тис те, що здавалось у лютому за 11 при ринкової 12. Нічим зовні не гірше попередніх орендарів.
  rjkz написав:Кроме того, меня устраивают как минимум одни арендаторы. Если они останутся - хорошо.

Теж є такі орендарі, котрі виїхали, але я не хочу їх висиляти чи втрачати. Вони оплачують приблизно 0,6 від ринкової цени, та 0,4 від січневої. Плюс комуналка. Вони мене влаштовують, та ще одне, що виправдовує таку низьку ціну - вони там не живуть, і я можу заїхати туди, коли ситуація дома погіршиться, тобто квартира стоїть в резерві для власних потреб.

Тобто я хочу казати, що ви не відчуваєте ринок, так втачаете гроші.
Vlad442
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