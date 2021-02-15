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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15
Vlad442 написав: Damien написав: Vlad442 написав:
Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
То ли опечатка в цифрах, то ли у Вас своеобразное понимание качества ремонта. 40тыс - это цена только одной мебели(не совсем дешманской, но и не дорогой) на кухню, без остальных комнат и тем более без техники.
А по сути вопроса - в условиях боевых действий, если люди выглядят надежными(опытный арендодатель их нутром чувствует), то можно и нужно сдавать по цене вплоть до нуля.
При некритических повреждениях дома арендаторы сохранят квартиру от разграбления.
Є ціна коли ти це купуєш, а є ціна застави - по чому ти можешь швидко як бу скинути на олх все що рухоме
. Я не страхуюсь, що хтось буде видирати кондіционер, вбудовані кухонні меблі, чи ванну (хоча чому ні)). Рахую так - варочна, духовка, стиралка, диван/кровать, шафа, мікрохвильовка, роутер, та якісь дрібниці дорівнює залог та платня за перший місяць. Коли оренда була звичайна, депозит теж був як у всіх, але коли оренда майже в ноль, то депозит повинен буде приблизно вдвічі висче? Інакше почнеться бізнес, коли мешканець лднрів з українським паспортом буде платити 5 тис залог + 5 тис за місяць, вивозити майна на 20-40 тис (один ТВ 65 дюймів коштує від 20) та прощавайте?
Насправді застава рівна 1 оренді - це ні про що. Проте так функціонував ринок в Києві. В Німеччині та Австрії - це 3 щонайменше місячних плати. Може бути більше. В США - одна. І там, і там за замовчуванням - з меблів - лише вбудована кухня. У нас повинно бути щонайменше 3. Проте не буде )
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adeges
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15
rjkz написав:
Я помню эту "пену", которая была в 2014 г.
В мене (крайня здача) зняли дуже приємна молода пара "киян" без дітей та тварин з ЦУ, яки живуть декілька років у Кийові, за 7 тис те, що здавалось у лютому за 11 при ринкової 12. Нічим зовні не гірше попередніх орендарів.
rjkz написав:
Кроме того, меня устраивают как минимум одни арендаторы. Если они останутся - хорошо.
Теж є такі орендарі, котрі виїхали, але я не хочу їх висиляти чи втрачати. Вони оплачують приблизно 0,6 від ринкової цени, та 0,4 від січневої. Плюс комуналка
. Вони мене влаштовують, та ще одне, що виправдовує таку низьку ціну - вони там не живуть, і я можу заїхати туди, коли ситуація дома погіршиться, тобто квартира стоїть в резерві для власних потреб.
Тобто я хочу казати, що ви не відчуваєте ринок, так втачаете гроші.
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Vlad442
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:23
adeges написав:
Насправді застава рівна 1 оренді - це ні про що. Проте так функціонував ринок в Києві. В Німеччині та Австрії - це 3 щонайменше місячних плати. Може бути більше. В США - одна. І там, і там за замовчуванням - з меблів - лише вбудована кухня. У нас повинно бути щонайменше 3. Проте не буде )
Там своя специфіка. Там ви не можете викинути орендаря на вулицю, ні в США, ні в Німеччині, ні в Австрії, ні навіть в Туреччині. Ви будете з ними рік судитися, вони будуть жити, потім, максимум, що ви зможете зробити то зіпсувати їм кредитну історію. Там страхують у першу чергу ці ризики. У нас страхують майно, яке як б/в звичайно коштує небагато, та перекривається депозитом + оплатою за місяць.
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Vlad442
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:36
Vlad442 написав: adeges написав:
Насправді застава рівна 1 оренді - це ні про що. Проте так функціонував ринок в Києві. В Німеччині та Австрії - це 3 щонайменше місячних плати. Може бути більше. В США - одна. І там, і там за замовчуванням - з меблів - лише вбудована кухня. У нас повинно бути щонайменше 3. Проте не буде )
Там своя специфіка. Там ви не можете викинути орендаря на вулицю, ні в США, ні в Німеччині, ні в Австрії, ні навіть в Туреччині. Ви будете з ними рік судитися, вони будуть жити, потім, максимум, що ви зможете зробити то зіпсувати їм кредитну історію. Там страхують у першу чергу ці ризики. У нас страхують майно, яке як б/в звичайно коштує небагато, та перекривається депозитом + оплатою за місяць.
Холодильник = 8-10тис, пральна машина = 6-8тис, TV = 4-6тис, мiкрохвильовка=2-3тис, варочна=3-4тис, духовка = 3-4тис, бойлер = 6-8тис. , диван= 8-10тис, меблi=XXтис, Всього: вiд 30-40тис грн.
Чи у вас все з мусорки б/в безкоштовн(або майже).
Мiсяць орендарi живуть за сплаченi кошти, тому цi кошти не правильно враховувати як страхування майна. Страхування майна, це тiльки депозит. I зараз вiн не покривае навiть одну одиницю будь-якоi технiки.
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Евгений Н.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:51
Евгений Н. написав:
Холодильник = 8-10тис, пральна машина = 6-8тис, TV = 4-6тис, мiкрохвильовка=2-3тис, варочна=3-4тис, духовка = 3-4тис, бойлер = 6-8тис. , диван= 8-10тис, меблi=XXтис, Всього: вiд 30-40тис грн.
Чи у вас все з мусорки б/в безкоштовн(або майже).
Мiсяць орендарi живуть за сплаченi кошти, тому цi кошти не правильно враховувати як страхування майна. Страхування майна, це тiльки депозит. I зараз вiн не покривае навiть одну одиницю будь-якоi технiки.
Чи ви неуважно читаете, чи погано рахуєте. Не буду сперечатись.
Чому я рахую кошти за місяць плюс к депозиту? Тому що люди чи шахраї, чи будут жити. Мені важливо, що люди заплатять при заселені суму більше, ніж те, що ви рахували, коштує б/в (ділите ціну купівлі на два). Тоді, навіть при невеликому грошовому плюсі, зміст кримінального злочину втрачається. Легше винести подобовників.
Що я маю на увазі - що ціна наповнення зросла, навіть бу, ціна оренди зменшилася (у деяких регіонах критично), то вартість застави повинна сутево зрости? Але люди не спроможні платити навіть регулярну заставу. Цугцванг.
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Vlad442
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