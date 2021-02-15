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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15
Vlad442 написав: Damien написав: Vlad442 написав:
Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
То ли опечатка в цифрах, то ли у Вас своеобразное понимание качества ремонта. 40тыс - это цена только одной мебели(не совсем дешманской, но и не дорогой) на кухню, без остальных комнат и тем более без техники.
А по сути вопроса - в условиях боевых действий, если люди выглядят надежными(опытный арендодатель их нутром чувствует), то можно и нужно сдавать по цене вплоть до нуля.
При некритических повреждениях дома арендаторы сохранят квартиру от разграбления.
Є ціна коли ти це купуєш, а є ціна застави - по чому ти можешь швидко як бу скинути на олх все що рухоме
. Я не страхуюсь, що хтось буде видирати кондіционер, вбудовані кухонні меблі, чи ванну (хоча чому ні)). Рахую так - варочна, духовка, стиралка, диван/кровать, шафа, мікрохвильовка, роутер, та якісь дрібниці дорівнює залог та платня за перший місяць. Коли оренда була звичайна, депозит теж був як у всіх, але коли оренда майже в ноль, то депозит повинен буде приблизно вдвічі висче? Інакше почнеться бізнес, коли мешканець лднрів з українським паспортом буде платити 5 тис залог + 5 тис за місяць, вивозити майна на 20-40 тис (один ТВ 65 дюймів коштує від 20) та прощавайте?
Насправді застава рівна 1 оренді - це ні про що. Проте так функціонував ринок в Києві. В Німеччині та Австрії - це 3 щонайменше місячних плати. Може бути більше. В США - одна. І там, і там за замовчуванням - з меблів - лише вбудована кухня. У нас повинно бути щонайменше 3. Проте не буде )
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adeges
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15
rjkz написав:
Я помню эту "пену", которая была в 2014 г.
В мене (крайня здача) зняли дуже приємна молода пара "киян" без дітей та тварин з ЦУ, яки живуть декілька років у Кийові, за 7 тис те, що здавалось у лютому за 11 при ринкової 12. Нічим зовні не гірше попередніх орендарів.
rjkz написав:
Кроме того, меня устраивают как минимум одни арендаторы. Если они останутся - хорошо.
Теж є такі орендарі, котрі виїхали, але я не хочу їх висиляти чи втрачати. Вони оплачують приблизно 0,6 від ринкової цени, та 0,4 від січневої. Плюс комуналка
. Вони мене влаштовують, та ще одне, що виправдовує таку низьку ціну - вони там не живуть, і я можу заїхати туди, коли ситуація дома погіршиться, тобто квартира стоїть в резерві для власних потреб.
Тобто я хочу казати, що ви не відчуваєте ринок, так втачаете гроші.
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Vlad442
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:23
adeges написав:
Насправді застава рівна 1 оренді - це ні про що. Проте так функціонував ринок в Києві. В Німеччині та Австрії - це 3 щонайменше місячних плати. Може бути більше. В США - одна. І там, і там за замовчуванням - з меблів - лише вбудована кухня. У нас повинно бути щонайменше 3. Проте не буде )
Там своя специфіка. Там ви не можете викинути орендаря на вулицю, ні в США, ні в Німеччині, ні в Австрії, ні навіть в Туреччині. Ви будете з ними рік судитися, вони будуть жити, потім, максимум, що ви зможете зробити то зіпсувати їм кредитну історію. Там страхують у першу чергу ці ризики. У нас страхують майно, яке як б/в звичайно коштує небагато, та перекривається депозитом + оплатою за місяць.
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Vlad442
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:36
Vlad442 написав: adeges написав:
Насправді застава рівна 1 оренді - це ні про що. Проте так функціонував ринок в Києві. В Німеччині та Австрії - це 3 щонайменше місячних плати. Може бути більше. В США - одна. І там, і там за замовчуванням - з меблів - лише вбудована кухня. У нас повинно бути щонайменше 3. Проте не буде )
Там своя специфіка. Там ви не можете викинути орендаря на вулицю, ні в США, ні в Німеччині, ні в Австрії, ні навіть в Туреччині. Ви будете з ними рік судитися, вони будуть жити, потім, максимум, що ви зможете зробити то зіпсувати їм кредитну історію. Там страхують у першу чергу ці ризики. У нас страхують майно, яке як б/в звичайно коштує небагато, та перекривається депозитом + оплатою за місяць.
Холодильник = 8-10тис, пральна машина = 6-8тис, TV = 4-6тис, мiкрохвильовка=2-3тис, варочна=3-4тис, духовка = 3-4тис, бойлер = 6-8тис. , диван= 8-10тис, меблi=XXтис, Всього: вiд 30-40тис грн.
Чи у вас все з мусорки б/в безкоштовн(або майже).
Мiсяць орендарi живуть за сплаченi кошти, тому цi кошти не правильно враховувати як страхування майна. Страхування майна, це тiльки депозит. I зараз вiн не покривае навiть одну одиницю будь-якоi технiки.
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Евгений Н.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 21:51
Евгений Н. написав:
Холодильник = 8-10тис, пральна машина = 6-8тис, TV = 4-6тис, мiкрохвильовка=2-3тис, варочна=3-4тис, духовка = 3-4тис, бойлер = 6-8тис. , диван= 8-10тис, меблi=XXтис, Всього: вiд 30-40тис грн.
Чи у вас все з мусорки б/в безкоштовн(або майже).
Мiсяць орендарi живуть за сплаченi кошти, тому цi кошти не правильно враховувати як страхування майна. Страхування майна, це тiльки депозит. I зараз вiн не покривае навiть одну одиницю будь-якоi технiки.
Чи ви неуважно читаете, чи погано рахуєте. Не буду сперечатись.
Чому я рахую кошти за місяць плюс к депозиту? Тому що люди чи шахраї, чи будут жити. Мені важливо, що люди заплатять при заселені суму більше, ніж те, що ви рахували, коштує б/в (ділите ціну купівлі на два). Тоді, навіть при невеликому грошовому плюсі, зміст кримінального злочину втрачається. Легше винести подобовників.
Що я маю на увазі - що ціна наповнення зросла, навіть бу, ціна оренди зменшилася (у деяких регіонах критично), то вартість застави повинна сутево зрости? Але люди не спроможні платити навіть регулярну заставу. Цугцванг.
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Vlad442
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Додано: Суб 18 чер, 2022 23:06
Vlad442 написав: Евгений Н. написав:
Холодильник = 8-10тис, пральна машина = 6-8тис, TV = 4-6тис, мiкрохвильовка=2-3тис, варочна=3-4тис, духовка = 3-4тис, бойлер = 6-8тис. , диван= 8-10тис, меблi=XXтис, Всього: вiд 30-40тис грн.
Чи у вас все з мусорки б/в безкоштовн(або майже).
Мiсяць орендарi живуть за сплаченi кошти, тому цi кошти не правильно враховувати як страхування майна. Страхування майна, це тiльки депозит. I зараз вiн не покривае навiть одну одиницю будь-якоi технiки.
Чи ви неуважно читаете, чи погано рахуєте. Не буду сперечатись.
Чому я рахую кошти за місяць плюс к депозиту? Тому що люди чи шахраї, чи будут жити. Мені важливо, що люди заплатять при заселені суму більше, ніж те, що ви рахували, коштує б/в (ділите ціну купівлі на два). Тоді, навіть при невеликому грошовому плюсі, зміст кримінального злочину втрачається. Легше винести подобовників.
Що я маю на увазі - що ціна наповнення зросла, навіть бу, ціна оренди зменшилася (у деяких регіонах критично), то вартість застави повинна сутево зрости? Але люди не спроможні платити навіть регулярну заставу. Цугцванг.
Евгений Н. прав, рассматривать как страховку плату за первый месяц нельзя. Они могут месяц пожить, поймут, что дальше им платить неинтересно/нечем, выносят их квартиры все, что не замуровано в бетон(оставляют только то, что невозможно продать) и до свиданья.
Хотя, если у Вас в "крутой" квартире общая стоимость мебели и техники равна 40тыс.грн(как Вы писали), то возможно Вы и правильно рассуждаете насчет сдачи "обычной" квартиры. Мошенники просто отсеются при просмотре, просто не позарятся
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Damien
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Додано: Нед 19 чер, 2022 01:11
Vlad442 написав: Евгений Н. написав:
Холодильник = 8-10тис, пральна машина = 6-8тис, TV = 4-6тис, мiкрохвильовка=2-3тис, варочна=3-4тис, духовка = 3-4тис, бойлер = 6-8тис. , диван= 8-10тис, меблi=XXтис, Всього: вiд 30-40тис грн.
Чи у вас все з мусорки б/в безкоштовн(або майже).
Мiсяць орендарi живуть за сплаченi кошти, тому цi кошти не правильно враховувати як страхування майна. Страхування майна, це тiльки депозит. I зараз вiн не покривае навiть одну одиницю будь-якоi технiки.
Чи ви неуважно читаете, чи погано рахуєте. Не буду сперечатись.
Чому я рахую кошти за місяць плюс к депозиту? Тому що люди чи шахраї, чи будут жити. Мені важливо, що люди заплатять при заселені суму більше, ніж те, що ви рахували, коштує б/в (ділите ціну купівлі на два). Тоді, навіть при невеликому грошовому плюсі, зміст кримінального злочину втрачається. Легше винести подобовників.
Що я маю на увазі - що ціна наповнення зросла, навіть бу, ціна оренди зменшилася (у деяких регіонах критично), то вартість застави повинна сутево зрости? Але люди не спроможні платити навіть регулярну заставу. Цугцванг.
Жир закінчився.
З огляду навійну та бідність населення.
Орендні квартири повинні мати мінімум побутової техніки і меблі б/в.
Рівень ціни оренди - повинен коригувати з рівнем комфорту. Можна без ремонту.
Є чотири стіни, дах над головою, вода, каналізація, газ і електроенергія, снаряди не падають на голову - і слава богу!
Плінтуси скритого монтажу, венеціанську штукатурку і т.д - залишимо для дауншвейгерів.
П.С. Рекомендую читачам не звертати увагу на дописи дегенеративних любителів "харошого і багатого життя". Зараз для пересічного і "Жигуль" за щастя,аби бензин в баку був.
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Frant
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Додано: Нед 19 чер, 2022 01:19
Vlad442 написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
Київ це зараз город поза війною. Обговорюють якісь проценти мінус.
Вот підкажіть, що робити з квартирою у прифронтовом Х. у колись елітному, але зараз небезпечному районі. Ремонт 21-ого року досить не дешевий. Здавалась за нового ремонту по ціні київських економ новобудов біля метро. Зараз може її можна здати за 2 тис плюс комунальні (та ще не факт). Здавати, чи краще нехай стоїть закритою? Коли здавати, то скільки брати заставу, коли там майже нових меблів та техніки більш ніж на 40 тис гривень?
Влад, если Вам позволяют ресурсы, то я-бы советовал закрыть до поры до времени.
Амортизация будет больше, чем она принесет.
Есть правда и сценарий, что туда что-то прилетит. Тогда отбить даже немного вложенного выглядит разумным.
Я-бы закрыл до лучших времен.
Собственно почти так и сделал по киевским объектам. Только съехавшие арендаторы платят комуналь. ТО есть, ни амортизации ни потерь.
Я поставив 50% від ціни 21, тобто так і зробив - ні одного дзвінка. Здавати за ніщо не хочу, більш дешеві квартири можна віддавати хоч за коммуналку + 5 коп, а дорога квартира зараз неліквід.
Про Київ Ви дуже помиляєтесь. Він може зараз генерувати досить реальні гроші. Боїтесь за амортизацію (але у Вас там не новий ремонт), можете знизити ціну, та перебирати орендарями. У Києві попит досить реальний. Здавати за комуналку, такого у Києві (і навіть там, де кожен день прилітає) нема.
В Києві величезна кількість квартир пропонується і здається за 4000-5000 грн/міс. Це стеля, вище не буде. За кожні 1000 грн/міс - іде конкуренція.
Можливо, буде гірше.
Взагалі, нікому не раджу найближчі роки купляти нерухомість в Україні.
Жодну!
Немає сенсу.
Питанняв в якості управління цією територією, про що я багато писав раніше. На жаль, результат постійної негативної селекції - ми відчуваємо своєю шкурою.
Якщо відкриють кордони для чоловіків призовного віку - половина населення звідси виїде.
Залишаться лежаки, трутні, наркомани і т.д.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 01:36
Frant написав:
Якщо відкриють кордони для чоловіків призовного віку - половина населення звідси виїде.
Залишаться лежаки, трутні, наркомани і т.д.
Шєф, всьо пропало, кордони відкриють і 20 мільйонів миттю виїде в Канаду)
Під бомбами на голову виїхало кілька відсотків і потік зараз у зворотний бік, а як настане мирний час, почнуть лити бабло і ВВП піде вгору – усі одразу виїдуть, ага.
Ну і звичайно, на вашу думку найкращі зараз сидять і чекають у Львові та Закарпатті коли вже випустять, а всяке сміття і трутні зараз захищають країну на фронті, ога. Посоромились б хоч трохи, фу.
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