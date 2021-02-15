Додано: Суб 18 чер, 2022 21:15

rjkz написав: Я помню эту "пену", которая была в 2014 г. Я помню эту "пену", которая была в 2014 г.

rjkz написав: Кроме того, меня устраивают как минимум одни арендаторы. Если они останутся - хорошо. Кроме того, меня устраивают как минимум одни арендаторы. Если они останутся - хорошо.

В мене (крайня здача) зняли дуже приємна молода пара "киян" без дітей та тварин з ЦУ, яки живуть декілька років у Кийові, за 7 тис те, що здавалось у лютому за 11 при ринкової 12. Нічим зовні не гірше попередніх орендарів.Теж є такі орендарі, котрі виїхали, але я не хочу їх висиляти чи втрачати. Вони оплачують приблизно 0,6 від ринкової цени, та 0,4 від січневої.. Вони мене влаштовують, та ще одне, що виправдовує таку низьку ціну - вони там не живуть, і я можу заїхати туди, коли ситуація дома погіршиться, тобто квартира стоїть в резерві для власних потреб.Тобто я хочу казати, що ви не відчуваєте ринок, так втачаете гроші.