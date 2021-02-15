Згадав Нью-Васюки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 чер, 2022 07:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Нед 19 чер, 2022 07:33
"Хочеш миру - готуйся до війни!"
На жаль, українська напівграмотна еліта (в основному вона - це бувші трієшники) - нічого не читала за своє життя. Баби, бані, договорняки, освоєння бюджету.
Насправді все воно буде не так.
Проект "потужної агродерждави", якій нахрєн не потрібні інженери, математики, фізики, хіміки - вже відійшов у вічність. До речі, я передбачав цей момент багато років назад.
Потрібно будувати індустріально-аграрну державу.
Чи зможе бидло-еліта провести реформи???????
Гм, гм, гм.
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