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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2242224322442245
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zerocool написав:настане мирний час, почнуть лити бабло і ВВП піде вгору
Згадав Нью-Васюки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 07:33

  BIGor написав:
  zerocool написав:настане мирний час, почнуть лити бабло і ВВП піде вгору
Згадав Нью-Васюки.

"Хочеш миру - готуйся до війни!"

На жаль, українська напівграмотна еліта (в основному вона - це бувші трієшники) - нічого не читала за своє життя. Баби, бані, договорняки, освоєння бюджету.

Насправді все воно буде не так.

Проект "потужної агродерждави", якій нахрєн не потрібні інженери, математики, фізики, хіміки - вже відійшов у вічність. До речі, я передбачав цей момент багато років назад.
Потрібно будувати індустріально-аграрну державу.

Чи зможе бидло-еліта провести реформи???????

Гм, гм, гм.
Frant
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