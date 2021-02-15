Додано: Нед 19 чер, 2022 08:53

Damien написав: Евгений Н. прав, рассматривать как страховку плату за первый месяц нельзя. Они могут месяц пожить, поймут, что дальше им платить неинтересно/нечем, выносят их квартиры все, что не замуровано в бетон(оставляют только то, что невозможно продать) и до свиданья. Евгений Н. прав, рассматривать как страховку плату за первый месяц нельзя. Они могут месяц пожить, поймут, что дальше им платить неинтересно/нечем, выносят их квартиры все, что не замуровано в бетон(оставляют только то, что невозможно продать) и до свиданья.

Damien написав: Хотя, если у Вас в "крутой" квартире общая стоимость мебели и техники равна 40тыс.грн(как Вы писали), то возможно Вы и правильно рассуждаете насчет сдачи "обычной" квартиры. Мошенники просто отсеются при просмотре, просто не позарятся Хотя, если у Вас в "крутой" квартире общая стоимость мебели и техники равна 40тыс.грн(как Вы писали), то возможно Вы и правильно рассуждаете насчет сдачи "обычной" квартиры. Мошенники просто отсеются при просмотре, просто не позарятся

Це дуже примарний випадок. Коли людина шахрай, вона шахрай, коли ні, ніколи не візьме чужого. Зараз з'їжджало багато людей. Депозит залишали за комунальні та оплату тих декілька місяців, поки там були їх речі, тобто вони грузились, прибирались, потім телефонували і я приходив за ключами. Ні один не поцупив нічого.Перечитав свій допис від 16 червня, коли писав про цю квартиру. Про "крутой" ремонт на усі гроші мира там не було. 40 тис це ціна майже нової техніки та меблів, потім я уточнив, що це про рухоме майно, а не вбудовану кухню, змішувачі, чи кондиціонер. Що не так? Я комплектую квартиру технікою від надійних виробників, але недорогою, розпродажною. Орендарі не будуть дивитися чи стиралка за 5, чи за 10. Чи матрас за 5, чи за 15.