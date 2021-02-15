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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:47
UA написав: rjkz написав:
Да, так и есть.
И это сознательное решение.
Размер потерь для меня не критичен.
И я - не только калькулятор.
И теряю деньги не только на этом. И не только я.
Шопаделать.
Эту ситуацию можно описать графиком, где на одной оси цена аренды. а на другой качество арендаторов.
Цена и качество упали и точка координат на графике зашла в неблагоприятную зону.
ПС Я прекрасно понимаю владельцев квартир с итальянской мебелью из массива, диванами по 3-5 куе и нежной по сравнению с хромом черной сантехникой.
Сдавать такую комплектацию с дисконтом 50% от долларовых довоенных цен, да ещё людям мягко скажем - не приученным к аккуратному пользованию вещами, не очень хочется.
Немає альтернатив. Простій??((((
Ці квартири в Києві теж здадуться.
Тільки не за 4000-5000 грн, а за 8000 грн. Можливо, за 6000 грн.
Більше не дадуть.
Наступним разом мутрий нарот на виборах повинен чітко розуміти, що за неправильний вибір треба буде платити своїм здоров'ям, майном і життям.
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити
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Frant
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:53
Damien написав:
Евгений Н. прав, рассматривать как страховку плату за первый месяц нельзя. Они могут месяц пожить, поймут, что дальше им платить неинтересно/нечем, выносят их квартиры все, что не замуровано в бетон(оставляют только то, что невозможно продать) и до свиданья.
Це дуже примарний випадок. Коли людина шахрай, вона шахрай, коли ні, ніколи не візьме чужого. Зараз з'їжджало багато людей. Депозит залишали за комунальні та оплату тих декілька місяців, поки там були їх речі, тобто вони грузились, прибирались, потім телефонували і я приходив за ключами. Ні один не поцупив нічого.
Damien написав:
Хотя, если у Вас в "крутой" квартире общая стоимость мебели и техники равна 40тыс.грн(как Вы писали), то возможно Вы и правильно рассуждаете насчет сдачи "обычной" квартиры. Мошенники просто отсеются при просмотре, просто не позарятся
Перечитав свій допис від 16 червня, коли писав про цю квартиру. Про "крутой" ремонт на усі гроші мира там не було. 40 тис це ціна майже нової техніки та меблів, потім я уточнив, що це про рухоме майно, а не вбудовану кухню, змішувачі, чи кондиціонер. Що не так? Я комплектую квартиру технікою від надійних виробників, але недорогою, розпродажною. Орендарі не будуть дивитися чи стиралка за 5, чи за 10. Чи матрас за 5, чи за 15.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:54
Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Вони здають пусте житло від богатства, в нас винаймають мебльоване від бідності.
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Vlad442
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:05
UA написав:
Эту ситуацию можно описать графиком, где на одной оси цена аренды. а на другой качество арендаторов.
Цена и качество упали и точка координат на графике зашла в неблагоприятную зону.
ПС Я прекрасно понимаю владельцев квартир с итальянской мебелью из массива, диванами по 3-5 куе и нежной по сравнению с хромом черной сантехникой.
Сдавать такую комплектацию с дисконтом 50% от долларовых довоенных цен, да ещё людям мягко скажем - не приученным к аккуратному пользованию вещами, не очень хочется.
Я би подивився з другого боку. Водночас зник прошарок людей, які винаймали таке житло.
Падіння попиту у цьому сегменті по старим цінам, змушує переводити квартиру у більш дешевший сегмент та ставити ціну, які (ні сегмент, ні ціна) не дуже підходять її наповненню.
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Vlad442
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:06
Vlad442 написав: Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Вони здають пусте житло від богатства, в нас винаймають мебльоване від бідності.
Ні, зовсім ні.
Попит різний.
І культура ставлення до чужого майна - різна.
Проте укро-орендарям пішло би на користь, якби орендували квартиру без меблів та побутової техніки.
Один раз на четвертий поверх без ліфта затягли би меблі - на все життя зрозуміли би, як треба відноситись до орендних меблів та техніки.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:09
Vlad442 написав: UA написав:
Эту ситуацию можно описать графиком, где на одной оси цена аренды. а на другой качество арендаторов.
Цена и качество упали и точка координат на графике зашла в неблагоприятную зону.
ПС Я прекрасно понимаю владельцев квартир с итальянской мебелью из массива, диванами по 3-5 куе и нежной по сравнению с хромом черной сантехникой.
Сдавать такую комплектацию с дисконтом 50% от долларовых довоенных цен, да ещё людям мягко скажем - не приученным к аккуратному пользованию вещами, не очень хочется.
Я би подивився з другого боку. Водночас зник прошарок людей, які винаймали таке житло.
Падіння попиту у цьому сегменті по старим цінам, змушує переводити квартиру у більш дешевший сегмент та ставити ціну, які (ні сегмент, ні ціна) не дуже підходять її наповненню.
Які висновки???
Чи варто було купляти і італійські дивани за 5000 дол, робити скриті плінтуси та венеціанську штукатурку, щоб здавати все це біженцям за довоєнними цінами "хрущовок" з бюджетним ремонтом????
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:27
Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити
Нет у украинских арендаторов денег на обстановку арендной квартиры.
Максим Австрийский отписывался, что стал мастером спорта по сборке икеевской мебели в арендуемой венской квартире.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:32
UA написав: Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити
Нет у украинских арендаторов денег на обстановку арендной квартиры.
Максим Австрийский отписывался, что стал мастером спорта по сборке икеевской мебели в арендуемой венской квартире.
Ну нафіг.
На олх повно б/у меблів. Копійки, пару тисяч грн на всю квартиру.
Б/в холодильник, б/в пральна машина - теж недорого.
Вб'ють свою техніку - куплять ще.
Просто половина (третина?) орендарів ставить за мету - нищити майно орендодавця.
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