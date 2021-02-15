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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:53
Damien написав:
Евгений Н. прав, рассматривать как страховку плату за первый месяц нельзя. Они могут месяц пожить, поймут, что дальше им платить неинтересно/нечем, выносят их квартиры все, что не замуровано в бетон(оставляют только то, что невозможно продать) и до свиданья.
Це дуже примарний випадок. Коли людина шахрай, вона шахрай, коли ні, ніколи не візьме чужого. Зараз з'їжджало багато людей. Депозит залишали за комунальні та оплату тих декілька місяців, поки там були їх речі, тобто вони грузились, прибирались, потім телефонували і я приходив за ключами. Ні один не поцупив нічого.
Damien написав:
Хотя, если у Вас в "крутой" квартире общая стоимость мебели и техники равна 40тыс.грн(как Вы писали), то возможно Вы и правильно рассуждаете насчет сдачи "обычной" квартиры. Мошенники просто отсеются при просмотре, просто не позарятся
Перечитав свій допис від 16 червня, коли писав про цю квартиру. Про "крутой" ремонт на усі гроші мира там не було. 40 тис це ціна майже нової техніки та меблів, потім я уточнив, що це про рухоме майно, а не вбудовану кухню, змішувачі, чи кондиціонер. Що не так? Я комплектую квартиру технікою від надійних виробників, але недорогою, розпродажною. Орендарі не будуть дивитися чи стиралка за 5, чи за 10. Чи матрас за 5, чи за 15.
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Vlad442
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Додано: Нед 19 чер, 2022 08:54
Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Вони здають пусте житло від богатства, в нас винаймають мебльоване від бідності.
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Vlad442
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:05
UA написав:
Эту ситуацию можно описать графиком, где на одной оси цена аренды. а на другой качество арендаторов.
Цена и качество упали и точка координат на графике зашла в неблагоприятную зону.
ПС Я прекрасно понимаю владельцев квартир с итальянской мебелью из массива, диванами по 3-5 куе и нежной по сравнению с хромом черной сантехникой.
Сдавать такую комплектацию с дисконтом 50% от долларовых довоенных цен, да ещё людям мягко скажем - не приученным к аккуратному пользованию вещами, не очень хочется.
Я би подивився з другого боку. Водночас зник прошарок людей, які винаймали таке житло.
Падіння попиту у цьому сегменті по старим цінам, змушує переводити квартиру у більш дешевший сегмент та ставити ціну, які (ні сегмент, ні ціна) не дуже підходять її наповненню.
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Vlad442
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:27
Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити
Нет у украинских арендаторов денег на обстановку арендной квартиры.
Максим Австрийский отписывался, что стал мастером спорта по сборке икеевской мебели в арендуемой венской квартире.
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UA
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:32
UA написав: Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити
Нет у украинских арендаторов денег на обстановку арендной квартиры.
Максим Австрийский отписывался, что стал мастером спорта по сборке икеевской мебели в арендуемой венской квартире.
Ну нафіг.
На олх повно б/у меблів. Копійки, пару тисяч грн на всю квартиру.
Б/в холодильник, б/в пральна машина - теж недорого.
Вб'ють свою техніку - куплять ще.
Просто половина (третина?) орендарів ставить за мету - нищити майно орендодавця.
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Frant
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Додано: Нед 19 чер, 2022 09:50
Frant написав: UA написав: Frant написав:
Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці
Без меблів і побутової техніки.
Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити
Нет у украинских арендаторов денег на обстановку арендной квартиры.
Максим Австрийский отписывался, что стал мастером спорта по сборке икеевской мебели в арендуемой венской квартире.
Ну нафіг.
На олх повно б/у меблів. Копійки, пару тисяч грн на всю квартиру.
Б/в холодильник, б/в пральна машина - теж недорого.
Вб'ють свою техніку - куплять ще.
Просто половина (третина?) орендарів ставить за мету - нищити майно орендодавця.
Скорее всего непросто будет найти арендаторов в "пустую" квартиру, с последующей целью купить все свое. Тем более они понимают, что для них это убыток, куда они потом этот холодильник/стиралку или диван денут? Возить с собой всю мебель тоже врядли получится, потому что в большинстве квартир есть минимально-необходимая мебель и техника. Значит Выбрасывать прийдется, врядли смогут потом продать(на это нужно время). Ну разве что если аренда намного ниже рынка и покупка всего необходимого компенсируется низкой арендой. Поэтому арендатор учитывает расходы на покупку мебели/техники в арендованную квартиру как невозвратную часть.
Или вы имеете ввиду когда съезжать будут купят вам любой б/у холодильник вместо убитого вашего холодильника?
Хотя если в арендованной квартире 30летний холодильник, с такой же стиралкой и телевизором, то переживать за технику точно не нужно, потому что при поломке арендаторы не смогут найти такого хлама и вынуждены будут купить что-то поновее и получше.
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Евгений Н.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:00
Vlad442 написав:
Це дуже примарний випадок. Коли людина шахрай, вона шахрай, коли ні, ніколи не візьме чужого. Зараз з'їжджало багато людей. Депозит залишали за комунальні та оплату тих декілька місяців, поки там були їх речі, тобто вони грузились, прибирались, потім телефонували і я приходив за ключами. Ні один не поцупив нічого.
Я выше имел ввиду не кражу, а поломки техники/мебели в результате неаккуратного отношения к ней(это в том случае, если вы это сможете обнаружить на этапе выезда арендаторов, а не узнаете об этом уже позже от новых)
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Евгений Н.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 11:01
Vlad442 написав:
Перечитав свій допис від 16 червня, коли писав про цю квартиру. Про "крутой" ремонт на усі гроші мира там не було. 40 тис це ціна майже нової техніки та меблів
, потім я уточнив, що це про рухоме майно, а не вбудовану кухню, змішувачі, чи кондиціонер. Що не так? Я комплектую квартиру технікою від надійних виробників, але недорогою, розпродажною. Орендарі не будуть дивитися чи стиралка за 5, чи за 10. Чи матрас за 5, чи за 15.
Влад, поймите, я не с целью обидеть Вас или поиздеваться. Я сам крайне экономный и рациональный человек. Но мне абсолютно непонятно как можно поместиться в 40тыс грн при комплектации квартиры высокого класса, включая мебель и технику.Сколько тогда в эконом сегменте? 20?? 15??
Я поднял данные по мебели в кухню на последних двух объектах-однушках. 32 и 36тыс. Это без техники, смесителей, раковин, только столы и шкафы, только на кухню.
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Damien
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