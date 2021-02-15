Додано: Нед 19 чер, 2022 09:50

Frant написав: UA написав: Frant написав: Пора здавати житло в оренду як в Європі та Америці

Без меблів і побутової техніки.



Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити Пора здавати житло в оренду як в Європі та АмериціБез меблів і побутової техніки.Ціна 4000-6000 грн просто зобов'язує так робити

Нет у украинских арендаторов денег на обстановку арендной квартиры.

Максим Австрийский отписывался, что стал мастером спорта по сборке икеевской мебели в арендуемой венской квартире. Нет у украинских арендаторов денег на обстановку арендной квартиры.Максим Австрийский отписывался, что стал мастером спорта по сборке икеевской мебели в арендуемой венской квартире.

Ну нафіг.

На олх повно б/у меблів. Копійки, пару тисяч грн на всю квартиру.

Б/в холодильник, б/в пральна машина - теж недорого.



Вб'ють свою техніку - куплять ще.



Просто половина (третина?) орендарів ставить за мету - нищити майно орендодавця. Ну нафіг.На олх повно б/у меблів. Копійки, пару тисяч грн на всю квартиру.Б/в холодильник, б/в пральна машина - теж недорого.Вб'ють свою техніку - куплять ще.Просто половина (третина?) орендарів ставить за мету - нищити майно орендодавця.

Скорее всего непросто будет найти арендаторов в "пустую" квартиру, с последующей целью купить все свое. Тем более они понимают, что для них это убыток, куда они потом этот холодильник/стиралку или диван денут? Возить с собой всю мебель тоже врядли получится, потому что в большинстве квартир есть минимально-необходимая мебель и техника. Значит Выбрасывать прийдется, врядли смогут потом продать(на это нужно время). Ну разве что если аренда намного ниже рынка и покупка всего необходимого компенсируется низкой арендой. Поэтому арендатор учитывает расходы на покупку мебели/техники в арендованную квартиру как невозвратную часть.Или вы имеете ввиду когда съезжать будут купят вам любой б/у холодильник вместо убитого вашего холодильника?Хотя если в арендованной квартире 30летний холодильник, с такой же стиралкой и телевизором, то переживать за технику точно не нужно, потому что при поломке арендаторы не смогут найти такого хлама и вынуждены будут купить что-то поновее и получше.