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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2243224422452246
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Проста, надійна, без складних рішень. 99% орендарів не помічають різницю між кухнею за 8 та за 32 при перегляді.


Вы шутите или издеваетесь так? За 8 - это старая мебель с хруща, которую продали перед началом ремонта. Ну или за 8 можно купить листы ОСБ, саморезы по дереву в ближайшем эпицентре и скрутить, думаю в 8 должно уложиться. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн.
Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400.

Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов? Не исключаю, что возможно не заметят разницы между 32 и 132. Но между 8 и 32 точно любой заметит. Ну этот как разница между москвич-412 и деу ланос.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Евгений Н. написав:Вы шутите или издеваетесь так?

Ні. Може кожен повинен займатись своєю справою? Хтось робить ремонти під оренду, хтось в IT заробляє, наприклад.
  Евгений Н. написав:Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?

Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
Vlad442
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