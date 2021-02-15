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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:18
Vlad442 написав:
Проста, надійна, без складних рішень. 99% орендарів не помічають різницю між кухнею за 8 та за 32 при перегляді.
Вы шутите или издеваетесь так? За 8 - это старая мебель с хруща, которую продали перед началом ремонта. Ну или за 8 можно купить листы ОСБ, саморезы по дереву в ближайшем эпицентре и скрутить, думаю в 8 должно уложиться. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн.
Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400.
Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов? Не исключаю, что возможно не заметят разницы между 32 и 132. Но между 8 и 32 точно любой заметит. Ну этот как разница между москвич-412 и деу ланос.
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Евгений Н.
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Додано: Нед 19 чер, 2022 12:33
Евгений Н. написав:
Вы шутите или издеваетесь так?
Ні. Може кожен повинен займатись своєю справою? Хтось робить ремонти під оренду, хтось в IT заробляє, наприклад.
Евгений Н. написав:
Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?
Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
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Vlad442
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Додано: Нед 19 чер, 2022 13:05
Vlad442 написав: Евгений Н. написав:
Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?
Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді
. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?
На кухне нельзя как раз экономить.
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