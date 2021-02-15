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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2243224422452246
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Проста, надійна, без складних рішень. 99% орендарів не помічають різницю між кухнею за 8 та за 32 при перегляді.


Вы шутите или издеваетесь так? За 8 - это старая мебель с хруща, которую продали перед началом ремонта. Ну или за 8 можно купить листы ОСБ, саморезы по дереву в ближайшем эпицентре и скрутить, думаю в 8 должно уложиться. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн.
Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400.

Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов? Не исключаю, что возможно не заметят разницы между 32 и 132. Но между 8 и 32 точно любой заметит. Ну этот как разница между москвич-412 и деу ланос.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Евгений Н. написав:Вы шутите или издеваетесь так?

Ні. Може кожен повинен займатись своєю справою? Хтось робить ремонти під оренду, хтось в IT заробляє, наприклад.
  Евгений Н. написав:Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?

Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 13:05

  Vlad442 написав:
  Евгений Н. написав:Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?

Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.

Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?
На кухне нельзя как раз экономить.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 14:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Damien написав:Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?

Зайшов на сайт Єпіцентру. Як вважаєте, коли людина побачить таку кухню, вона скаже фу-фу, який жахливий жах, навіть дзвонити не буду?
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html
Рік тому подібна, може трохи краща була дешевше, та ще зі стільницею в комплекті.
  Damien написав:На кухне нельзя как раз экономить.

Коли людина робить себе, вона "я заслуговую самого найкращого", коли орендує "шашечкі чи їхати". Вважаєте, що ця кухня буде варити в 4 рази гірше?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 15:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Можу ще розказати, як з'явилась ціна 32-36. Така ж сама кухня, як з Єпіка, в Віярі була би дорожче - більше відходів.
На "фірмі" вам порахували більш складну кухню - це ж індивідуальний заказ (але для оренди це погано, чим складніше, тім ненадійніше). Заказали в Віярі за 16-18 тис, щось дали за зборку-доставку, та не забули собі 100% накрутки.
Vlad442
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