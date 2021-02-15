Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 написав:Проста, надійна, без складних рішень. 99% орендарів не помічають різницю між кухнею за 8 та за 32 при перегляді.
Вы шутите или издеваетесь так? За 8 - это старая мебель с хруща, которую продали перед началом ремонта. Ну или за 8 можно купить листы ОСБ, саморезы по дереву в ближайшем эпицентре и скрутить, думаю в 8 должно уложиться. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн. Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400.
Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов? Не исключаю, что возможно не заметят разницы между 32 и 132. Но между 8 и 32 точно любой заметит. Ну этот как разница между москвич-412 и деу ланос.
Евгений Н. написав:Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?
Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ? На кухне нельзя как раз экономить.
Damien написав:Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?
Зайшов на сайт Єпіцентру. Як вважаєте, коли людина побачить таку кухню, вона скаже фу-фу, який жахливий жах, навіть дзвонити не буду? https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html Рік тому подібна, може трохи краща була дешевше, та ще зі стільницею в комплекті.
Damien написав:На кухне нельзя как раз экономить.
Коли людина робить себе, вона "я заслуговую самого найкращого", коли орендує "шашечкі чи їхати". Вважаєте, що ця кухня буде варити в 4 рази гірше?
Можу ще розказати, як з'явилась ціна 32-36. Така ж сама кухня, як з Єпіка, в Віярі була би дорожче - більше відходів. На "фірмі" вам порахували більш складну кухню - це ж індивідуальний заказ (але для оренди це погано, чим складніше, тім ненадійніше). Заказали в Віярі за 16-18 тис, щось дали за зборку-доставку, та не забули собі 100% накрутки.
Frant написав:Просто половина (третина?) орендарів ставить за мету - нищити майно орендодавця.
Цікава у вас вибірка, чи можливо людей не вмієте передбачати? Якщо без дітей і тварин то потрібно ще постаратися, щоб таких знайти, у мене за кілька десятків орендарів траплялися лише 1 (один) раз, і то відразу було видно дзвіночки. Тобто не половина, а хай десь 3-5% максимум.
Щоб техніку виносили теж було лише один раз, виявився ігроман (на вигляд пристойний) дрібну техніку потягав до ломбарду, але потім після невеликого натиску компенсував.