Додано: Нед 19 чер, 2022 12:18

Vlad442 написав: Проста, надійна, без складних рішень. 99% орендарів не помічають різницю між кухнею за 8 та за 32 при перегляді. Проста, надійна, без складних рішень. 99% орендарів не помічають різницю між кухнею за 8 та за 32 при перегляді.

Вы шутите или издеваетесь так? За 8 - это старая мебель с хруща, которую продали перед началом ремонта. Ну или за 8 можно купить листы ОСБ, саморезы по дереву в ближайшем эпицентре и скрутить, думаю в 8 должно уложиться. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн.Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400.Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов? Не исключаю, что возможно не заметят разницы между 32 и 132. Но между 8 и 32 точно любой заметит. Ну этот как разница между москвич-412 и деу ланос.