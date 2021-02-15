Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 написав:Проста, надійна, без складних рішень. 99% орендарів не помічають різницю між кухнею за 8 та за 32 при перегляді.
Вы шутите или издеваетесь так? За 8 - это старая мебель с хруща, которую продали перед началом ремонта. Ну или за 8 можно купить листы ОСБ, саморезы по дереву в ближайшем эпицентре и скрутить, думаю в 8 должно уложиться. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн. Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400.
Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов? Не исключаю, что возможно не заметят разницы между 32 и 132. Но между 8 и 32 точно любой заметит. Ну этот как разница между москвич-412 и деу ланос.
Евгений Н. написав:Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?
Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ? На кухне нельзя как раз экономить.
Damien написав:Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?
Зайшов на сайт Єпіцентру. Як вважаєте, коли людина побачить таку кухню, вона скаже фу-фу, який жахливий жах, навіть дзвонити не буду? https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html Рік тому подібна, може трохи краща була дешевше, та ще зі стільницею в комплекті.
Damien написав:На кухне нельзя как раз экономить.
Коли людина робить себе, вона "я заслуговую самого найкращого", коли орендує "шашечкі чи їхати". Вважаєте, що ця кухня буде варити в 4 рази гірше?
Можу ще розказати, як з'явилась ціна 32-36. Така ж сама кухня, як з Єпіка, в Віярі була би дорожче - більше відходів. На "фірмі" вам порахували більш складну кухню - це ж індивідуальний заказ (але для оренди це погано, чим складніше, тім ненадійніше). Заказали в Віярі за 16-18 тис, щось дали за зборку-доставку, та не забули собі 100% накрутки.
Frant написав:Просто половина (третина?) орендарів ставить за мету - нищити майно орендодавця.
Цікава у вас вибірка, чи можливо людей не вмієте передбачати? Якщо без дітей і тварин то потрібно ще постаратися, щоб таких знайти, у мене за кілька десятків орендарів траплялися лише 1 (один) раз, і то відразу було видно дзвіночки. Тобто не половина, а хай десь 3-5% максимум.
Щоб техніку виносили теж було лише один раз, виявився ігроман (на вигляд пристойний) дрібну техніку потягав до ломбарду, але потім після невеликого натиску компенсував.
Vlad442 написав:Перечитав свій допис від 16 червня, коли писав про цю квартиру. Про "крутой" ремонт на усі гроші мира там не було. 40 тис це ціна майже нової техніки та меблів, потім я уточнив, що це про рухоме майно, а не вбудовану кухню, змішувачі, чи кондиціонер. Що не так? Я комплектую квартиру технікою від надійних виробників, але недорогою, розпродажною. Орендарі не будуть дивитися чи стиралка за 5, чи за 10. Чи матрас за 5, чи за 15.
Влад, поймите, я не с целью обидеть Вас или поиздеваться. Я сам крайне экономный и рациональный человек. Но мне абсолютно непонятно как можно поместиться в 40тыс грн при комплектации квартиры высокого класса, включая мебель и технику.Сколько тогда в эконом сегменте? 20?? 15?? Я поднял данные по мебели в кухню на последних двух объектах-однушках. 32 и 36тыс. Это без техники, смесителей, раковин, только столы и шкафы, только на кухню.
Учитесь. Студия 30м2. 2019 год. кухня грейд по акции из Ёпа. 6200 +примерно 1000 на переделку под существующие условия. Выглядит намного лучще чем есть на самом деле. Все сделал сам за 2 дня. 1500 - два стула из епа, подходящие по стилю. Еще около 1000 - столешница+порезка+необходимые комплектующие=обеденное пространство и рабочее место (это 2 разные зоны). 8300 - диван новый, но надо было срочно - с витрины. около 2000 - комплектующие для шкафа в нише с порезкой. 20 тысяч. курс кажется 26 был. Техника отдельно. Кресло под рабочее место отдал свое, кожанное. Когда-то купил за 800 баксов. Любое повреждение подразумевает покупку нового элемента в Ёпе за менее чем 1000грн. Кроме дивана и кресла. При этом, первые 2 месяца аренды отбили всю мебель.
Ні. Може кожен повинен займатись своєю справою? Хтось робить ремонти під оренду, хтось в IT заробляє, наприклад.
Евгений Н. написав:Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?
Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
100% кухня которая у меня обошлась в 7-8 тысяч имела вариации исполнения в 30+кгрн. В моей квартире кухня с техникой обошлась примерно в 9+ куе. В 00-х. Кому-то в голову приходит что это итальянские деревянные фасады и блюмы, которые в 00 были писком? И арендатору пофиг - полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе или поверхность за 100 баксов. Немецкий смеситель или ноунейм китайский. Абы работало.
Евгений Н. написав:Вы перед показом объекта людям глаза завязываете или выбираете только слепых арендаторов?
Я розумію на власному досвіді на що дивляться орендарі на перегляді. Вважаєте, що всі можуть відрізнити кухню за 8, та за 32? Помиляєтесь.
Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ? На кухне нельзя как раз экономить.
Вы смеетесь? На кухне - обязаны экономить. Кухня под заказ вылетает при повреждении одного фасада, если производитель снял с производства линейку. Дешевые сборные кухни - фасады в продаже после ухода кухни из продажи еще долгие годы. Я не только подкупал испорченные фасады, но и докупал шкафы под существующую кухню. С фасадами. Для старта первой арендной квартиры кухня была куплена за 800 грн на распродаже, сам собрал. Ей уже 14 лет. Мне не интересно какие понты должны быть у моих арендаторов, чтобы они делали выбор по кухне. Мне интересно, чтобы я сдал квартиру по относительно рыночной цене, люди долго жили и максимально быстро отбивались вложения. Пока получалось.
rjkz написав:100% кухня которая у меня обошлась в 7-8 тысяч имела вариации исполнения в 30+кгрн. В моей квартире кухня с техникой обошлась примерно в 9+ куе. В 00-х. Кому-то в голову приходит что это итальянские деревянные фасады и блюмы, которые в 00 были писком? И арендатору пофиг - полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе или поверхность за 100 баксов. Немецкий смеситель или ноунейм китайский. Абы работало.
полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит. В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.