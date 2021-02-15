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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2244224522462247
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:49

  UA написав:
  rjkz написав:100%
кухня которая у меня обошлась в 7-8 тысяч имела вариации исполнения в 30+кгрн.
В моей квартире кухня с техникой обошлась примерно в 9+ куе. В 00-х.
Кому-то в голову приходит что это итальянские деревянные фасады и блюмы, которые в 00 были писком? И арендатору пофиг - полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе или поверхность за 100 баксов. Немецкий смеситель или ноунейм китайский. Абы работало.

полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит.
В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.


У меня смеситель мойки стоит 21 год, я его вообще купил как временный на время ремонта в 2001 году еще за 100 примерно баксов.
В арендной стоит та самая мойка, которую я купил на время ремонта, а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.
rjkz
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