UA написав:rjkz написав:100%
кухня которая у меня обошлась в 7-8 тысяч имела вариации исполнения в 30+кгрн.
В моей квартире кухня с техникой обошлась примерно в 9+ куе. В 00-х.
Кому-то в голову приходит что это итальянские деревянные фасады и блюмы, которые в 00 были писком? И арендатору пофиг - полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе или поверхность за 100 баксов. Немецкий смеситель или ноунейм китайский. Абы работало.
полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит.
В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.
У меня смеситель мойки стоит 21 год, я его вообще купил как временный на время ремонта в 2001 году еще за 100 примерно баксов.
В арендной стоит та самая мойка, которую я купил на время ремонта, а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.