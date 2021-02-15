Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:100% кухня которая у меня обошлась в 7-8 тысяч имела вариации исполнения в 30+кгрн. В моей квартире кухня с техникой обошлась примерно в 9+ куе. В 00-х. Кому-то в голову приходит что это итальянские деревянные фасады и блюмы, которые в 00 были писком? И арендатору пофиг - полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе или поверхность за 100 баксов. Немецкий смеситель или ноунейм китайский. Абы работало.
полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит. В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.
У меня смеситель мойки стоит 21 год, я его вообще купил как временный на время ремонта в 2001 году еще за 100 примерно баксов. В арендной стоит та самая мойка, которую я купил на время ремонта, а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.
UA написав:полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит. В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.
У меня смеситель мойки стоит 21 год, я его вообще купил как временный на время ремонта в 2001 году еще за 100 примерно баксов. В арендной стоит та самая мойка, которую я купил на время ремонта, а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.
я уже даже франке вычеркнул из списка надежных. Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года. Арендаторы как бы ни причём. Совсем "швейцары" опустились.
Damien написав:Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?
1) Она действительно ужасная 2) Она всего 2,1м 3) нет столешницы 4)не учтена сборка 5) до скидки стоила 12 Если привести в размер, добавить столешницу, сборку, то будет уже не 9, а под 20. При всем при этом она останется ужасной. Рассуждаем дальше. Кухня служит лет 10 минимум(120 месяцев), причем та, что дороже - прослужит явно больше. Эти 12 тыс разницы окупятся добавкой 100грн к аренде, а если добавить 200грн к аренде, то еще столько и заработает. Возьмите любую женщину, приведите в квартиру с кухней по ссылке из эпика и в другую квартиру, где стоит нормальная. Потом скажите ей, что аренда первой стоит 10300грн/мес, а второй - 10500грн/мес. Какая квартира будет выбрана? По итогу имеем, что более дорогая кухня: 1)Прослужит дольше 2) Еще и принесет доход ИМХО - нельзя брать дешевое то, где арендатор ест(кухня) и спит(кровать, диван). Никто не говорит, что надо из Италии заказывать, но вид должно иметь. Конечно, если это ночлежка для строителей, а не квартира, то можно не париться. А если в квартире подразумевается проживание женщины(Вы же двушку там комплектовали?), то Вы не правы с таким подходом
Я привів приклад кухні. Рік потому аналогічна була 8 зі стільницею (другий раз пишу). 3 роки потому 6. ОК. Ви говорите, що це жах. Приведіть приклад що не жах за 32 тис, що люба жінка вибере. Коли ви рахуєте ці 100 гривень, ви порахуйте ще ціну грошей в часі, що щоб замінити потрібно буде через 10 років не 32 тис, а вона буде коштувати 96. Про "под 20" даже коментувати не буду. Багато аматорів вкидають купу грошей, а потім скаржаться на низьку доходність.