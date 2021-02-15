Додано: Нед 19 чер, 2022 21:08

Vlad442 написав: Damien написав: Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ? Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?

Зайшов на сайт Єпіцентру. Як вважаєте, коли людина побачить таку кухню, вона скаже фу-фу, який жахливий жах, навіть дзвонити не буду?

https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html

Зайшов на сайт Єпіцентру. Як вважаєте, коли людина побачить таку кухню, вона скаже фу-фу, який жахливий жах, навіть дзвонити не буду?

1) Она действительно ужасная2) Она всего 2,1м3) нет столешницы4)не учтена сборка5) до скидки стоила 12Если привести в размер, добавить столешницу, сборку, то будет уже не 9, а под 20. При всем при этом она останется ужасной.Рассуждаем дальше. Кухня служит лет 10 минимум(120 месяцев), причем та, что дороже - прослужит явно больше. Эти 12 тыс разницы окупятся добавкой 100грн к аренде, а если добавить 200грн к аренде, то еще столько и заработает.Возьмите любую женщину, приведите в квартиру с кухней по ссылке из эпика и в другую квартиру, где стоит нормальная. Потом скажите ей, что аренда первой стоит 10300грн/мес, а второй - 10500грн/мес. Какая квартира будет выбрана?По итогу имеем, что более дорогая кухня:1)Прослужит дольше2) Еще и принесет доходИМХО - нельзя брать дешевое то, где арендатор ест(кухня) и спит(кровать, диван). Никто не говорит, что надо из Италии заказывать, но вид должно иметь.Конечно, если это ночлежка для строителей, а не квартира, то можно не париться. А если в квартире подразумевается проживание женщины(Вы же двушку там комплектовали?), то Вы не правы с таким подходом