Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:100% кухня которая у меня обошлась в 7-8 тысяч имела вариации исполнения в 30+кгрн. В моей квартире кухня с техникой обошлась примерно в 9+ куе. В 00-х. Кому-то в голову приходит что это итальянские деревянные фасады и блюмы, которые в 00 были писком? И арендатору пофиг - полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе или поверхность за 100 баксов. Немецкий смеситель или ноунейм китайский. Абы работало.
полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит. В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.
У меня смеситель мойки стоит 21 год, я его вообще купил как временный на время ремонта в 2001 году еще за 100 примерно баксов. В арендной стоит та самая мойка, которую я купил на время ремонта, а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.
UA написав:полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит. В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.
У меня смеситель мойки стоит 21 год, я его вообще купил как временный на время ремонта в 2001 году еще за 100 примерно баксов. В арендной стоит та самая мойка, которую я купил на время ремонта, а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.
я уже даже франке вычеркнул из списка надежных. Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года. Арендаторы как бы ни причём. Совсем "швейцары" опустились.
Damien написав:Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?
1) Она действительно ужасная 2) Она всего 2,1м 3) нет столешницы 4)не учтена сборка 5) до скидки стоила 12 Если привести в размер, добавить столешницу, сборку, то будет уже не 9, а под 20. При всем при этом она останется ужасной. Рассуждаем дальше. Кухня служит лет 10 минимум(120 месяцев), причем та, что дороже - прослужит явно больше. Эти 12 тыс разницы окупятся добавкой 100грн к аренде, а если добавить 200грн к аренде, то еще столько и заработает. Возьмите любую женщину, приведите в квартиру с кухней по ссылке из эпика и в другую квартиру, где стоит нормальная. Потом скажите ей, что аренда первой стоит 10300грн/мес, а второй - 10500грн/мес. Какая квартира будет выбрана? По итогу имеем, что более дорогая кухня: 1)Прослужит дольше 2) Еще и принесет доход ИМХО - нельзя брать дешевое то, где арендатор ест(кухня) и спит(кровать, диван). Никто не говорит, что надо из Италии заказывать, но вид должно иметь. Конечно, если это ночлежка для строителей, а не квартира, то можно не париться. А если в квартире подразумевается проживание женщины(Вы же двушку там комплектовали?), то Вы не правы с таким подходом
Я привів приклад кухні. Рік потому аналогічна була 8 зі стільницею (другий раз пишу). 3 роки потому 6. ОК. Ви говорите, що це жах. Приведіть приклад що не жах за 32 тис, що люба жінка вибере. Коли ви рахуєте ці 100 гривень, ви порахуйте ще ціну грошей в часі, що щоб замінити потрібно буде через 10 років не 32 тис, а вона буде коштувати 96. Про "под 20" даже коментувати не буду. Багато аматорів вкидають купу грошей, а потім скаржаться на низьку доходність.
В мене дома змішувачі роблять під 20 років. Купував на ринку не самі дешеві, але і не бренд. На 2 з 5 рік потому замінив картрідж.
Зависит сильно от того как эксплуатироать и есть ли очистка воды. Если крутить постоянно гусак - ни один, даже самый дорогой смеситель очень долго не выдержит. Сейчас в квартире которую арендую смесители мрачнейший китай - я бы такие даже в качестве временного варианта не поставил. В ванной... с пластиковыми ручками. Но ничего, работают. Хотя, конечно, капец тут народ не заморачивается - что в Икее по-дешевле - то и ОК.
Разошлись жлобономисты наук.., Помню Уну года три назад менял себе на Голосеево 13а мойку со смесителем и показывал как он после покупки двух бДжыпов по акции с салона тысяч на 55уе съэкономил на мойке и купил её с "нэржавэйки" за 520грн, причём и смеситель тоже равноценный был, "модный" и с шаровой гранбуксой, гривен за 400 "Hansgrohe" с развала Шанхайского рынка. Мы все были несколько удивлены жлобизму Уни. Особенно на фоне его вскриков о том, как легко он пятёрку зелени заколачивает однойправой. Но кухню за 8кгрн в настоящий момент хотел бы не только увидеть но и пощупать, из какого г0вна её спаяли. Что есть ещё запасы ДСП на фасады, как при союзе, на складах фабрик - верю. И это без учёта времени на сборку у человека, который явно на основной работе минимум гривен 500 в час имеет, а то и штуцер, и отдыхает ежегодно на океане на сумму, что Франт пророчит как итоговую цену однушки НЕ у метро года через два.
UA написав:полупрофессиональная немецкая плита за 1+ куе и немецкий смеситель по 15 лет без проблем трудятся, а китайских аналогов и на 3 года скорее всего не хватит. В мебель вкладываться деньгами глупо, она любая через 5 лет превращается из ультра модной в ультра немодную.
У меня смеситель мойки стоит 21 год, я его вообще купил как временный на время ремонта в 2001 году еще за 100 примерно баксов. В арендной стоит та самая мойка, которую я купил на время ремонта, а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.
я уже даже франке вычеркнул из списка надежных. Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года. Арендаторы как бы ни причём. Совсем "швейцары" опустились.
Я как раз про франке и писал. Они "швейцары"? Думал немцы. В 2001 году купил мойку франке и смеситель франке. В 2008 развел их по разным квартирам. Оба себя хорошо чувствуют.