Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.
вы просто кладезь окуительных историй думаю не сложно вам набросать ссылок на окуенные смесители ПА 6-12уе за штуку???
или речь идет о скупке у наркош из соседних с АППС хрущей???
Не сложно. На Гейзере. По диллерской цене. Что-то вы сегодня не с той ноги встали. Или не встали? Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи? Я что-то не помню, чтобы вам грубил. Чем-то заслужил? На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме. Что не так?
Damien написав:Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?
1) Она действительно ужасная 2) Она всего 2,1м 3) нет столешницы 4)не учтена сборка 5) до скидки стоила 12 Если привести в размер, добавить столешницу, сборку, то будет уже не 9, а под 20. При всем при этом она останется ужасной. Рассуждаем дальше. Кухня служит лет 10 минимум(120 месяцев), причем та, что дороже - прослужит явно больше. Эти 12 тыс разницы окупятся добавкой 100грн к аренде, а если добавить 200грн к аренде, то еще столько и заработает. Возьмите любую женщину, приведите в квартиру с кухней по ссылке из эпика и в другую квартиру, где стоит нормальная. Потом скажите ей, что аренда первой стоит 10300грн/мес, а второй - 10500грн/мес. Какая квартира будет выбрана? По итогу имеем, что более дорогая кухня: 1)Прослужит дольше 2) Еще и принесет доход ИМХО - нельзя брать дешевое то, где арендатор ест(кухня) и спит(кровать, диван). Никто не говорит, что надо из Италии заказывать, но вид должно иметь. Конечно, если это ночлежка для строителей, а не квартира, то можно не париться. А если в квартире подразумевается проживание женщины(Вы же двушку там комплектовали?), то Вы не правы с таким подходом
Такая кухня на ура уйдет в среднем сегменте просто потому что она новая и чистая. Через 10 лет она выйдет из тренда и можно будет перевесить фасады. И она снова будет выглядеть как новая. Более дорогая кухня может быть убита в какой-то момент банальным несчастным случаем. С точки зрения окупаемости вложений - отличный вариант. Хотя я брал дешевле (но в 2019) и более укомплектованной. Но там была скидка глубокая и быстро все расхватали. Я забрал последнюю со склада хрен знает где - мне ее везли перекладными.
В мене дома змішувачі роблять під 20 років. Купував на ринку не самі дешеві, але і не бренд. На 2 з 5 рік потому замінив картрідж.
Зависит сильно от того как эксплуатироать и есть ли очистка воды. Если крутить постоянно гусак - ни один, даже самый дорогой смеситель очень долго не выдержит. Сейчас в квартире которую арендую смесители мрачнейший китай - я бы такие даже в качестве временного варианта не поставил. В ванной... с пластиковыми ручками. Но ничего, работают. Хотя, конечно, капец тут народ не заморачивается - что в Икее по-дешевле - то и ОК.
Максим, вас скоро в Вене человеком сделают. Самый дорогой не выдержит, а качественный - да. Очистки воды нет. Смесители - разнобой по случаю бравшиеся. Франке, Густавсберг,Грое. Ничего не менял.