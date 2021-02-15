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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22462247224822492250>
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:35

  Прохожий написав:
  rjkz написав:а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.

вы просто кладезь окуительных историй
думаю не сложно вам набросать ссылок на окуенные смесители ПА 6-12уе за штуку???

или речь идет о скупке у наркош из соседних с АППС хрущей???


Не сложно.
На Гейзере.
По диллерской цене.
Что-то вы сегодня не с той ноги встали.
Или не встали?
Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи?
Я что-то не помню, чтобы вам грубил.
Чем-то заслужил?
На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме.
Что не так?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:45

  Damien написав:
  Vlad442 написав:
  Damien написав:Вы не задумывались о том, что те, кто видит разницу(точнее - кому важна эта разница, видят как раз все) между кухней за 8 и кухней за 32 - они просто с Вами не пересекаются вживую, они все видят еще на фото ОЛХ?

Зайшов на сайт Єпіцентру. Як вважаєте, коли людина побачить таку кухню, вона скаже фу-фу, який жахливий жах, навіть дзвонити не буду?
https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html

1) Она действительно ужасная
2) Она всего 2,1м
3) нет столешницы
4)не учтена сборка
5) до скидки стоила 12
Если привести в размер, добавить столешницу, сборку, то будет уже не 9, а под 20. При всем при этом она останется ужасной.
Рассуждаем дальше. Кухня служит лет 10 минимум(120 месяцев), причем та, что дороже - прослужит явно больше. Эти 12 тыс разницы окупятся добавкой 100грн к аренде, а если добавить 200грн к аренде, то еще столько и заработает.
Возьмите любую женщину, приведите в квартиру с кухней по ссылке из эпика и в другую квартиру, где стоит нормальная. Потом скажите ей, что аренда первой стоит 10300грн/мес, а второй - 10500грн/мес. Какая квартира будет выбрана?
По итогу имеем, что более дорогая кухня:
1)Прослужит дольше
2) Еще и принесет доход
ИМХО - нельзя брать дешевое то, где арендатор ест(кухня) и спит(кровать, диван). Никто не говорит, что надо из Италии заказывать, но вид должно иметь.
Конечно, если это ночлежка для строителей, а не квартира, то можно не париться. А если в квартире подразумевается проживание женщины(Вы же двушку там комплектовали?), то Вы не правы с таким подходом


Такая кухня на ура уйдет в среднем сегменте просто потому что она новая и чистая.
Через 10 лет она выйдет из тренда и можно будет перевесить фасады. И она снова будет выглядеть как новая.
Более дорогая кухня может быть убита в какой-то момент банальным несчастным случаем.
С точки зрения окупаемости вложений - отличный вариант. Хотя я брал дешевле (но в 2019) и более укомплектованной. Но там была скидка глубокая и быстро все расхватали. Я забрал последнюю со склада хрен знает где - мне ее везли перекладными.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 23:49

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:У меня смеситель мойки стоит 21 год

В мене дома змішувачі роблять під 20 років. Купував на ринку не самі дешеві, але і не бренд. На 2 з 5 рік потому замінив картрідж.

Зависит сильно от того как эксплуатироать и есть ли очистка воды. Если крутить постоянно гусак - ни один, даже самый дорогой смеситель очень долго не выдержит. Сейчас в квартире которую арендую смесители мрачнейший китай - я бы такие даже в качестве временного варианта не поставил. В ванной... с пластиковыми ручками. Но ничего, работают. Хотя, конечно, капец тут народ не заморачивается - что в Икее по-дешевле - то и ОК.


Максим, вас скоро в Вене человеком сделают.
Самый дорогой не выдержит, а качественный - да.
Очистки воды нет. Смесители - разнобой по случаю бравшиеся. Франке, Густавсберг,Грое. Ничего не менял.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 06:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Максим в Киеве был человеком. А там - полубомж.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:34

  rjkz написав:
  UA написав:я уже даже франке вычеркнул из списка надежных.
Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года.
Арендаторы как бы ни причём.
Совсем "швейцары" опустились.


Я как раз про франке и писал.
Они "швейцары"? Думал немцы.
В 2001 году купил мойку франке и смеситель франке.
В 2008 развел их по разным квартирам.
Оба себя хорошо чувствуют.

Вероятно Franke 2001 и Franke 2017 это две разные технологические культуры.
Может их китайцы как Gorenje купили?
Покупайте квартиры с ремонтом 15 летней давности.
Такого качества больше не делают :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  барабашов написав:Но кухню за 8кгрн в настоящий момент хотел бы не только увидеть но и пощупать, из какого г0вна её спаяли. Что есть ещё запасы ДСП на фасады, как при союзе, на складах фабрик - верю. И это без учёта времени на сборку у человека, который явно на основной работе минимум гривен 500 в час имеет, а то и штуцер, и отдыхает ежегодно на океане на сумму, что Франт пророчит как итоговую цену однушки НЕ у метро года через два.

Таке враження, що коли почав писати українською мене припинили уважно читати.
Черговий раз. Кухня коштувала зі стільницею 8 тис не зараз, а рік потому без урахування збірки. Фабричні кухні збирають дешево, бо там усі отвори розмічені чи просвердлені.
Що до гівна - корпуса зробили з того ж ДСП, що у цеху. Навіть краще, бо цеховики зазвичай ставлять усе саме дешеве. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп. Доречи помацати можете у найближчому Єпіцентрі - в Дніпрі вони роблять. Наприклад можете цю https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html
Ще що до кухні - після 8-10 років експлуатації її треба міняти. Це простіше, ніж відмити, та відновити, бо кухня експлуатується в жорстких умовах. Тобто це розхідник. Краще коли стоїть недорога фабрична кухня стандартного розміру.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 20 чер, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:40

  Investor_K написав:Максим в Киеве был человеком. А там - полубомж.

В Киеве Макс паразитировал на арендодателе, а в Вене ему показали место которое заслуживает человек с жалкой пачкой в 1000 евро ежемесячно передаваемых арендодателю.
Макс, получается вы в своей квартире пару месяцев всего прожили и опять в аренду?
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Покупайте квартиры с ремонтом 15 летней давности.
Такого качества больше не делают

15-20 років потому культура ремонтів була гірше, ніж зараз. Рукожопів більше, бо був бум. Тому знайти якісний 15-річний ремонт, що гарно зберігся, це як знайти 15-річний Опель у доброму стані.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 09:58

  Vlad442 написав:Таке враження, що коли почав писати українською мене припинили уважно читати.
Черговий раз. Кухня коштувала зі стільницею 8 тис не зараз, а рік потому без урахування збірки. Фабричні кухні збирають дешево, бо там усі отвори розмічені чи просвердлені.
Що до гівна - корпуса зробили з того ж ДСП, що у цеху. Навіть краще, бо цеховики зазвичай ставлять усе саме дешеве. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп.
Ще що до кухні - після 8-10 років експлуатації її треба міняти. Це простіше, ніж відмити, та відновити, бо кухня експлуатується в жорстких умовах. Тобто це розхідник. Краще коли стоїть недорога фабрична кухня стандартного розміру.

Делаю ещё проще. Покупаю кухню из стандартных отдельных секций + просто качественные фасады без изысков. Через 4-5 лет перевожу фасады в квартиру более низкого ценового сегмента, покупая взамен точно такие новые фасады.
Эффект "новой копейки" так важный в сегменте выше среднего присутствует и дешевый сегмент балую сравнительно модными вещами.
Больше никогда не закажу кухню под заказ по индивидуальным размерам. Деньги на ветер.
Провести реновацию невозможно или очееень дорого.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:05

  Евгений Н. написав:.. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн.
Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400.
..

Влад, вероятно, имеет в виду набор дров из Эпицентра производителя Грейд. Там, действительно, можно взять нечто подобное за вменяемые деньги. Смотрите, например, здесь https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ma ... 1-4-m.html
Если он еще сам это забирает и сам вешает, то вполне вкладывается в свои 15К.
Но это совсем грустные дрова, фасады ДСП, а петли ржавеют на второй год, особенно в отделении с мусоркой/под мойкой. На третий год отваливаются.
За сборку/монтаж серийной кухни меньше 4000К желающих не найти (монтаж обычно занимает больше одного дня, задействованы два человека)
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