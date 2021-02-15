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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 чер, 2022 10:07
Vlad442 написав: UA написав:
Покупайте квартиры с ремонтом 15 летней давности.
Такого качества больше не делают
15-20 років потому культура ремонтів була гірше, ніж зараз. Рукожопів більше, бо був бум. Тому знайти якісний 15-річний ремонт, що гарно зберігся, це як знайти 15-річний Опель у доброму стані.
Vlad а вы просчитайте ремонт с обилием массива дуба, итальянскими светильниками, итальянскими декоративными штукатурками в современных условиях.
Это ж фантастические деньги.
Рукожопов как раз сейчас стало больше.
Мастера работящие на совесть исчезли как класс.
Преимущественно выехали за границу.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:10
UA написав:
..
я уже даже франке вычеркнул из списка надежных.
Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года.
Арендаторы как бы ни причём.
Совсем "швейцары" опустились.
не верная постановка вопроса. Франке только частично свою продукцию делает сам, большинство делают подрядчики. Так работают все крупные, только шильдик свой лепят.
Если вы берете Франке дороже 100 баксов, то с высокой вероятностью ничего "не пожелтеет и не отвалится"
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:15
Vlad442 написав:
.. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп. ..
не обижайтесь, но терзают меня ощущения, что привычка экономить на арендной мебели отобразилась и на мебель себе домой.
"Все равно через 10 лет неконцептуально" )))
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:17
sequence написав: UA написав:
..
я уже даже франке вычеркнул из списка надежных.
Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года.
Арендаторы как бы ни причём.
Совсем "швейцары" опустились.
не верная постановка вопроса. Франке только частично свою продукцию делает сам, большинство делают подрядчики. Так работают все крупные, только шильдик свой лепят.
Если вы берете Франке дороже 100 баксов, то с высокой вероятностью ничего "не пожелтеет и не отвалится"
Получается раскрученный бренд вешает на дерьмовую продукцию свой шильдик с целью наибать покупателя продав дерьмо дороже?
Все товары таких умников - маркетологов в игнор.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:18
UA написав:
Vlad а вы просчитайте ремонт с обилием массива дуба, итальянскими светильниками, итальянскими декоративными штукатурками в современных условиях.
Згоден, але аналогія з 15-річним Мерседесом. Це все важливо не само по себе. Мерседес коли він новий це одно, коли 15-ріний це зовсім друге, навить якщо їздить як новий.
Якщо ви знайдете такий ремонт у гарному стані та стилі в актуальної новобудові в центрі, то його не будуть зливати за 5 коп. Може навіть по собівартості не будуть продавати, а за якісь нереальні гроші.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:19
UA написав:
..Покупаю кухню из стандартных отдельных секций + просто качественные фасады без изысков. Через 4-5 лет перевожу фасады в квартиру более низкого ценового сегмента, покупая взамен точно такие новые фасады. ..
э-э-э, а это как так у вас получается? У вас всюду кухни одинаковые, что можно прямо так фасады взять и перевесить?? А если совсем в г0вно, а пленку сняли с производства? ))
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:20
sequence написав: Vlad442 написав:
.. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп. ..
не обижайтесь, но терзают меня ощущения, что привычка экономить на арендной мебели отобразилась и на мебель себе домой.
"Все равно через 10 лет неконцептуально" )))
Собі я робив ремонт до того, як почав створювати пенсійний фонд. Який зараз частково перетворюється на "тикву".
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:20
UA написав:
..
Получается раскрученный бренд вешает на дерьмовую продукцию свой шильдик с целью наибать покупателя продав дерьмо дороже?
Все товары таких умников - маркетологов в игнор.
вы как вчера родились, чесно слово..
А надпись "сделано в Китае" на каком-то ТВ Sony вас когда перестала смущать? )))
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:23
sequence написав: Vlad442 написав:
.. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп. ..
не обижайтесь, но терзают меня ощущения, что привычка экономить на арендной мебели отобразилась и на мебель себе домой.
"Все равно через 10 лет неконцептуально" )))
Особенно когда раз в 5-8 лет меняешь квартиру для собственного проживания тяжело заставить себя купить что то экстра дорогое. При продаже или запуске под аренду не окупится.
Только проверенные решения среднего ценового диапазона.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:26
sequence написав:
А надпись "сделано в Китае" на каком-то ТВ Sony вас когда перестала смущать? )))
Є різниця, коли Соні побудувала завод у Китаї, а є, коли продає/ставить свій шильдік на Ксяомі.
sequence написав:
э-э-э, а это как так у вас получается? У вас всюду кухни одинаковые, что можно прямо так фасады взять и перевесить?? А если совсем в г0вно, а пленку сняли с производства? ))
Може на дорогой квартирі секцій більше, ніж на дешевой і деякі фасади викидаються?
Мені іноді дешевше взяти фабричну кухню по акції, та викинути зайві секції, ніж заказувати, чи шукати точно в розмір.
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