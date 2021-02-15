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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 чер, 2022 10:28
Vlad442 написав:
Собі я робив ремонт до того, як почав створювати пенсійний фонд. Який зараз частково перетворюється на "тикву".
І у мене такі ж відчуття. Жебрацька старість світить.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:29
sequence написав: UA написав:
..
Получается раскрученный бренд вешает на дерьмовую продукцию свой шильдик с целью наибать покупателя продав дерьмо дороже?
Все товары таких умников - маркетологов в игнор.
вы как вчера родились, чесно слово..
А надпись "сделано в Китае" на каком-то ТВ Sony вас когда перестала смущать? )))
Если на китайском заводе Sony по цеху ходит самурай с нагайкой и всё делается по техпроцессу от Sony то всё норм.
А вот если Sony просто закажет партию ТВ в подвале дяди Ляо то это уже наибалово.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:34
Vlad442 написав:
..
Може на дорогой квартирі секцій більше, ніж на дешевой і деякі фасади викидаються?
..
чтобы так получилось, нужно чтобы все звезды и типоразмеры совпали. К тому же, посадочные отверстия на старых корпусах раздалбываются, и-и-и.. надо не просто менять фасады, а отверстия под петли в другом месте долбить..
короче. Это куча гемора, и тогда уже проще у того же Грейда взять новый набор ящиков
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:36
UA написав:
..
Если на китайском заводе Sony по цеху ходит самурай с нагайкой и всё делается по техпроцессу от Sony то всё норм.
А вот если Sony просто закажет партию ТВ в подвале дяди Ляо то это уже наибалово.
ну так условный "Франке" и пытается подобрать поставщика по своим суровым канонам.
Потому таки да, ориентироваться надо на цену. То что дороже, обычно "made in EU"
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:37
sequence написав: UA написав:
..Покупаю кухню из стандартных отдельных секций + просто качественные фасады без изысков. Через 4-5 лет перевожу фасады в квартиру более низкого ценового сегмента, покупая взамен точно такие новые фасады. ..
э-э-э, а это как так у вас получается? У вас всюду кухни одинаковые, что можно прямо так фасады взять и перевесить?? А если совсем в г0вно, а пленку сняли с производства? ))
Дааа
Краска на стенах одного цвета и производителя.
Частично мебель и техника одинаковые.
Когда ночую в арендных квартирах, с утра не сразу понимаю где я?
Ночью когда встаю врезаюсь во что то, забыв что в другой квартире
Белую пленку сняли с производства?
Даже не знаю куда мода должна зайти что бы это случилось?
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Додано: Пон 20 чер, 2022 10:45
UA написав:
..
Белую пленку сняли с производства?
Даже не знаю куда мода должна зайти что бы это случилось?
сразу видно, что мало дело с мебелью имели дело )))
У белой пленки, краски, даже ЛДСП десятки оттенков, которые иногда даже в партиях отличаются под одним кодом.
Еще хуже история с белой плиткой - там надо брать с одной партии по любому.
Более того, фасады из ДСП, пленки, особенно, краски с годами тускнеют (сереют, бежевеют), легко увидеть разницу.
Но то я уже загоняюсь ))) На арендной квартире на такие "мелочи" можно положить болт ))
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:01
sequence написав: UA написав:
..
Белую пленку сняли с производства?
Даже не знаю куда мода должна зайти что бы это случилось?
сразу видно, что мало дело с мебелью имели дело )))
У белой пленки, краски, даже ЛДСП десятки оттенков, которые иногда даже в партиях отличаются под одним кодом.
Еще хуже история с белой плиткой - там надо брать с одной партии по любому.
Более того, фасады из ДСП, пленки, особенно, краски с годами тускнеют (сереют, бежевеют), легко увидеть разницу.
Но то я уже загоняюсь ))) На арендной квартире на такие "мелочи" можно положить болт ))
Код цвета краски в каталоге Тиккурила уже запретили?
Смысл в одной краске везде есть. Остатки используются на других квартирах, а не 10 лет стоят в ведре. Для ремонтной, локальной перекраски несколько литров краски всегда под рукой.
фасады желтеют с годами. Возле варочной поверхности желтеют больше.
В случаи с реновацией квартиры фасады естественно меняю все.
Старые переезжают в эконом сегмент где степень потускнения и желтизны пофиг.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:26
Vlad442 написав: UA написав:
Покупайте квартиры с ремонтом 15 летней давности.
Такого качества больше не делают
15-20 років потому культура ремонтів була гірше, ніж зараз. Рукожопів більше, бо був бум. Тому знайти якісний 15-річний ремонт, що гарно зберігся, це як знайти 15-річний Опель у доброму стані.
У вас никогда не было Опеля Монтерей?
Поверьте, он и в 30 лет может быть ухожен и лосниться от блеска. Как впрочем и Фронтера С с 2002 по 2004й(хер купишь на фронт его за пятёрку евро даже, пусть и пустой с ручкой)
По поводу "тыквы" - надо подумать как вам можно помочь
Двум семьям ваших земляков с Барабана стараемся-помогаем войти в колею
Естественно дома в Дергачах, а пенсионный фонд - на Сев.Салтовке и Павловом Поле.
Влетели на 50% минимум
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