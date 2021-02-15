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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2248224922502251
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:45

  Investor_K написав:
  Vlad442 написав:Собі я робив ремонт до того, як почав створювати пенсійний фонд. Який зараз частково перетворюється на "тикву".


І у мене такі ж відчуття. Жебрацька старість світить.

В любому випадку краще мати, ніж не мати. Знайомі, які в той час не відкладали на ПФ, а вели більш витратний спосіб життя, зараз не дуже оптимістично дивляться у майбутнє.
Vlad442
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