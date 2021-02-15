В любому випадку краще мати, ніж не мати. Знайомі, які в той час не відкладали на ПФ, а вели більш витратний спосіб життя, зараз не дуже оптимістично дивляться у майбутнє.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:45
В любому випадку краще мати, ніж не мати. Знайомі, які в той час не відкладали на ПФ, а вели більш витратний спосіб життя, зараз не дуже оптимістично дивляться у майбутнє.
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