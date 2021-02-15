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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 чер, 2022 13:45
Удивлен, но как минимум три акулы арендного бизнеса в этой теме высказались против применения хороших кухонь в арендных квартирах.
Ничего мне не остается, как принять ко вниманию и пересмотреть свои взгляды.
Жаль только что применить эти новые знания у меня вряд ли получится. Начиная с 2020 года я не вижу смысла в расширении этого бизнеса. А с началом войны и подавно.
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Damien
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:21
Damien написав:
Удивлен, но как минимум три акулы арендного бизнеса в этой теме высказались против применения хороших кухонь в арендных квартирах.
Ничего мне не остается, как принять ко вниманию и пересмотреть свои взгляды.
Жаль только что применить эти новые знания у меня вряд ли получится. Начиная с 2020 года я не вижу смысла в расширении этого бизнеса. А с началом войны и подавно.
Дійсно, для кухонних меблів головне - щоб вони були новими, чистими і свіжими.
Краще новий кухонний комплект за 8 000 грн, ніж 10-тирічна брудна, заляпана олією кухня за 20 000.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 16:01
Investor_K написав:
Максим в Киеве был человеком. А там - полубомж.
Странные у вас представления о бомжах и человеках.
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rjkz
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Додано: Пон 20 чер, 2022 16:04
UA написав: rjkz написав: UA написав:
я уже даже франке вычеркнул из списка надежных.
Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года.
Арендаторы как бы ни причём.
Совсем "швейцары" опустились.
Я как раз про франке и писал.
Они "швейцары"? Думал немцы.
В 2001 году купил мойку франке и смеситель франке.
В 2008 развел их по разным квартирам.
Оба себя хорошо чувствуют.
Вероятно Franke 2001 и Franke 2017 это две разные технологические культуры.
Может их китайцы как Gorenje купили?
Покупайте квартиры с ремонтом 15 летней давности.
Такого качества больше не делают
Это точно.
Мало того, в Украине сейчас (даже без войны) не имееет смысла делать такие ремонты кроме как "для себя" человеком, который в этом разбирается.
Пример Максима более чем показателен.
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rjkz
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Додано: Пон 20 чер, 2022 16:14
Damien написав:
Удивлен, но как минимум три акулы арендного бизнеса в этой теме высказались против применения хороших кухонь в арендных квартирах.
Ничего мне не остается, как принять ко вниманию и пересмотреть свои взгляды.
Жаль только что применить эти новые знания у меня вряд ли получится. Начиная с 2020 года я не вижу смысла в расширении этого бизнеса
. А с началом войны и подавно.
Если начнете смотреть на арендный бизнес и вообще на недвижимость как на дыхание живого организма - сразу найдёте смысл.
Рынок раздувается - продаем
Рынок сдувается - покупаем
Вдох - выдох
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