Додано: Пон 20 чер, 2022 16:21

Vlad442 написав: барабашов написав: Но кухню за 8кгрн в настоящий момент хотел бы не только увидеть но и пощупать, из какого г0вна её спаяли. Что есть ещё запасы ДСП на фасады, как при союзе, на складах фабрик - верю. И это без учёта времени на сборку у человека, который явно на основной работе минимум гривен 500 в час имеет, а то и штуцер, и отдыхает ежегодно на океане на сумму, что Франт пророчит как итоговую цену однушки НЕ у метро года через два. Но кухню за 8кгрнхотел бы не только увидеть но и, из какого г0вна её спаяли. Что есть ещё запасы ДСП на фасады, как при союзе, на складах фабрик - верю. И этоу человека, который явно на основной работе минимум гривен 500 в час имеет, а то и штуцер, и отдыхает ежегодно на океане на сумму, что Франт пророчит как итоговую цену однушки НЕ у метро года через два.

Таке враження, що коли почав писати українською мене припинили уважно читати.

Черговий раз. Кухня коштувала зі стільницею 8 тис не зараз, а рік потому без урахування збірки. Фабричні кухні збирають дешево, бо там усі отвори розмічені чи просвердлені.

Що до гівна - корпуса зробили з того ж ДСП, що у цеху. Навіть краще, бо цеховики зазвичай ставлять усе саме дешеве. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп. Доречи помацати можете у найближчому Єпіцентрі - в Дніпрі вони роблять. Наприклад можете цю https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html

Ще що до кухні - після 8-10 років експлуатації її треба міняти. Це простіше, ніж відмити, та відновити, бо кухня експлуатується в жорстких умовах. Тобто це розхідник. Краще коли стоїть недорога фабрична кухня стандартного розміру.



Таке враження, що коли почав писати українською мене припинили уважно читати.Черговий раз. Кухня коштувала зі стільницею 8 тис не зараз, а рік потому без урахування збірки. Фабричні кухні збирають дешево, бо там усі отвори розмічені чи просвердлені.Що до гівна - корпуса зробили з того ж ДСП, що у цеху. Навіть краще, бо цеховики зазвичай ставлять усе саме дешеве. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп. Доречи помацати можете у найближчому Єпіцентрі - в Дніпрі вони роблять. Наприклад можете цюЩе що до кухні - після 8-10 років експлуатації її треба міняти. Це простіше, ніж відмити, та відновити, бо кухня експлуатується в жорстких умовах. Тобто це розхідник. Краще коли стоїть недорога фабрична кухня стандартного розміру.

При том, что в целом согласен, хочу отметить, что хуже грейдовской ДСП прудно что-то придумать. Там реально труха. Я их сам собирал только потому что необработанные торцы при сборке обрабатывал силиконом. Иначе от влаги оно все разбухнет. А после сборки обработал все мебельным гидрофобизатором.Механизмы в кухне за 6200 почему-то оказались дешевыми, но блюмами.И Вы правы, кухня от грейда - это расходник. Хоть бывает и живет долго.А самую распрекрасную и дорогую кухню может угробить неаккуратный арендатор за один день.Кстати, насчет сборщиков.Я уже писал, что моя кухня с техникой обошлись в 9+ куе. Без техники около 6,5.Дорогие фасады, качественная фурнитура, дизайн и тд.Но рукожоп, который собирал это 2 дня, при том, что тумбы пришли собранные и ему надо было просто все расставить, развесить и навесить фасады.К концу второго дня я начал давать ему свой инструмент, потому как своим он просто гробил мой ремонт и кухню. Потом начал помогать. В 4 часа утра я не выдержал, посадил его в машину и отвез на автовокзал.После того как отоспался заканчивал сборку, исправлял косяки, выравнивал фасады.Нафига такие сборщики нужны, если руки растут из нужного места и есть инструмент в более чем достаточном количестве и качестве. После этого уже в арендных квартрирах собирал кухни сам. И несколько обидно, что в арендных квартирах дешевые кухни собраны лучше, чем в своей дорогая.