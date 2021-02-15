Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Удивлен, но как минимум три акулы арендного бизнеса в этой теме высказались против применения хороших кухонь в арендных квартирах. Ничего мне не остается, как принять ко вниманию и пересмотреть свои взгляды. Жаль только что применить эти новые знания у меня вряд ли получится. Начиная с 2020 года я не вижу смысла в расширении этого бизнеса. А с началом войны и подавно.
Damien написав:Удивлен, но как минимум три акулы арендного бизнеса в этой теме высказались против применения хороших кухонь в арендных квартирах. Ничего мне не остается, как принять ко вниманию и пересмотреть свои взгляды. Жаль только что применить эти новые знания у меня вряд ли получится. Начиная с 2020 года я не вижу смысла в расширении этого бизнеса. А с началом войны и подавно.
Дійсно, для кухонних меблів головне - щоб вони були новими, чистими і свіжими. Краще новий кухонний комплект за 8 000 грн, ніж 10-тирічна брудна, заляпана олією кухня за 20 000.
Damien написав:Удивлен, но как минимум три акулы арендного бизнеса в этой теме высказались против применения хороших кухонь в арендных квартирах. Ничего мне не остается, как принять ко вниманию и пересмотреть свои взгляды. Жаль только что применить эти новые знания у меня вряд ли получится. Начиная с 2020 года я не вижу смысла в расширении этого бизнеса. А с началом войны и подавно.
Если начнете смотреть на арендный бизнес и вообще на недвижимость как на дыхание живого организма - сразу найдёте смысл. Рынок раздувается - продаем Рынок сдувается - покупаем Вдох - выдох
барабашов написав:Но кухню за 8кгрн в настоящий момент хотел бы не только увидеть но и пощупать, из какого г0вна её спаяли. Что есть ещё запасы ДСП на фасады, как при союзе, на складах фабрик - верю. И это без учёта времени на сборку у человека, который явно на основной работе минимум гривен 500 в час имеет, а то и штуцер, и отдыхает ежегодно на океане на сумму, что Франт пророчит как итоговую цену однушки НЕ у метро года через два.
Таке враження, що коли почав писати українською мене припинили уважно читати. Черговий раз. Кухня коштувала зі стільницею 8 тис не зараз, а рік потому без урахування збірки. Фабричні кухні збирають дешево, бо там усі отвори розмічені чи просвердлені. Що до гівна - корпуса зробили з того ж ДСП, що у цеху. Навіть краще, бо цеховики зазвичай ставлять усе саме дешеве. В мене у самого кухня на замовлення - якість ДСП нижче ніж в звичайної Грейдовської кухні. Фасади - досить нарікань не було. Фурнітура в мене дома дорожче, але складніше та частіше виходить з ладу, ніж прості рішення за 5 коп. Доречи помацати можете у найближчому Єпіцентрі - в Дніпрі вони роблять. Наприклад можете цю https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ms ... 2-1-m.html Ще що до кухні - після 8-10 років експлуатації її треба міняти. Це простіше, ніж відмити, та відновити, бо кухня експлуатується в жорстких умовах. Тобто це розхідник. Краще коли стоїть недорога фабрична кухня стандартного розміру.
При том, что в целом согласен, хочу отметить, что хуже грейдовской ДСП прудно что-то придумать. Там реально труха. Я их сам собирал только потому что необработанные торцы при сборке обрабатывал силиконом. Иначе от влаги оно все разбухнет. А после сборки обработал все мебельным гидрофобизатором. Механизмы в кухне за 6200 почему-то оказались дешевыми, но блюмами. И Вы правы, кухня от грейда - это расходник. Хоть бывает и живет долго. А самую распрекрасную и дорогую кухню может угробить неаккуратный арендатор за один день. Кстати, насчет сборщиков. Я уже писал, что моя кухня с техникой обошлись в 9+ куе. Без техники около 6,5. Дорогие фасады, качественная фурнитура, дизайн и тд. Но рукожоп, который собирал это 2 дня, при том, что тумбы пришли собранные и ему надо было просто все расставить, развесить и навесить фасады. К концу второго дня я начал давать ему свой инструмент, потому как своим он просто гробил мой ремонт и кухню. Потом начал помогать. В 4 часа утра я не выдержал, посадил его в машину и отвез на автовокзал. После того как отоспался заканчивал сборку, исправлял косяки, выравнивал фасады. Нафига такие сборщики нужны, если руки растут из нужного места и есть инструмент в более чем достаточном количестве и качестве. После этого уже в арендных квартрирах собирал кухни сам. И несколько обидно, что в арендных квартирах дешевые кухни собраны лучше, чем в своей дорогая.
UA написав:Покупайте квартиры с ремонтом 15 летней давности. Такого качества больше не делают
15-20 років потому культура ремонтів була гірше, ніж зараз. Рукожопів більше, бо був бум. Тому знайти якісний 15-річний ремонт, що гарно зберігся, це як знайти 15-річний Опель у доброму стані.
Смотря в каком сегменте искать. Хотя по моей теме мы делали квартиру в доме 1978 года постройки и хозяйка - школьная учительница. После 2008 года мою тему могли себе позволить не только лишь все. Объемы поставок в Украину снизились более чем в 6 раз. После 2014 еще меньше. Пришлось диверсифицировать направления. В том что Максим писал - да, он пытался брать дорогие, хоть далеко не всегда топ качества материалы и очень компромиссные расходники. Картинка получилась красивая, но когда оно все "пожелтеет и отвалится" (ТМ) этой картинке будет грош цена.
Евгений Н. написав:.. Вы давно цены смотрели? Вам же написали выше, самый дешевый вариант(укр дсп, пленочная, фурнитура китай, без доводчиков) кухни размеров 1,7-2м без техники = 30тыс грн. Недавно знакомый заказывал доставку мебели(шкаф перевезти) по городу - обошлось в 1тыс грн. Раньше стоило 400. ..
Влад, вероятно, имеет в виду набор дров из Эпицентра производителя Грейд. Там, действительно, можно взять нечто подобное за вменяемые деньги. Смотрите, например, здесь https://epicentrk.ua/ua/shop/kukhnya-ma ... 1-4-m.html Если он еще сам это забирает и сам вешает, то вполне вкладывается в свои 15К. Но это совсем грустные дрова, фасады ДСП, а петли ржавеют на второй год, особенно в отделении с мусоркой/под мойкой. На третий год отваливаются. За сборку/монтаж серийной кухни меньше 4000К желающих не найти (монтаж обычно занимает больше одного дня, задействованы два человека)
Да, это так. Грейд - это дно. Но если в аренду и знать как уберечь это г-но от быстрой смерти, то оно служит 10+ лет. У меня 2 грейдовские кухни в аренде.
UA написав:Покупайте квартиры с ремонтом 15 летней давности. Такого качества больше не делают
15-20 років потому культура ремонтів була гірше, ніж зараз. Рукожопів більше, бо був бум. Тому знайти якісний 15-річний ремонт, що гарно зберігся, це як знайти 15-річний Опель у доброму стані.
Vlad а вы просчитайте ремонт с обилием массива дуба, итальянскими светильниками, итальянскими декоративными штукатурками в современных условиях. Это ж фантастические деньги. Рукожопов как раз сейчас стало больше. Мастера работящие на совесть исчезли как класс. Преимущественно выехали за границу.
+1 Людей нормальных нет. Самые квалифицированные по моей теме с начала 2010-х работают в Германии. Уже некоторые семьи перетащили, получили ВНЖ. В Украине остались рукожопы, которые строят из себя суперпрофи и дерут конские ценники. Одна супербригада осталась, но у них такой ценник, что они работают на объектах миллионеров и миллиардеров (буквально). В остальное время предпочитают не работать, но ценник не опускают. Они делали мою тематику по моей личной квартире и моих родственников. Но на объекты, которые у меня были после 2011 года они не проходили по цене даже если я на работах имел ноль. Был объект, где я им заплатил больше, чем получил от заказчика. До 2008 года их ценник был вполне доступен. Люди более денежные были, конкурентов больще.
UA написав:.. я уже даже франке вычеркнул из списка надежных. Коррозия внутренних частей корпуса через 2-3 года. Арендаторы как бы ни причём. Совсем "швейцары" опустились.
не верная постановка вопроса. Франке только частично свою продукцию делает сам, большинство делают подрядчики. Так работают все крупные, только шильдик свой лепят. Если вы берете Франке дороже 100 баксов, то с высокой вероятностью ничего "не пожелтеет и не отвалится"
Получается раскрученный бренд вешает на дерьмовую продукцию свой шильдик с целью наибать покупателя продав дерьмо дороже? Все товары таких умников - маркетологов в игнор.