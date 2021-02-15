rjkz написав:
Не сложно.
На Гейзере.
По диллерской цене.
Что-то вы сегодня не с той ноги встали.
Или не встали?
Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи?
Я что-то не помню, чтобы вам грубил.
Чем-то заслужил?
На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме.
Что не так?
так а конкретика где?
ну ссылки так чтобы поехать и купить или заказать?
извините но у меня лично сейчас очень мало времени на это дерьмо
завидую вам с уа флудящим безостановочно, понимаю что вам реально пох на ситуацию а уа из "окопа на передовой" защищает свою рыловскую контору
извините если чё не так