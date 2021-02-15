Додано: Вів 21 чер, 2022 05:04

Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав: вы просто кладезь окуительных историй

думаю не сложно вам набросать ссылок на окуенные смесители ПА 6-12уе за штуку???



или речь идет о скупке у наркош из соседних с АППС хрущей??? вы просто кладезь окуительных историйдумаю не сложно вам набросать ссылок на окуенные смесители ПА 6-12уе за штуку???или речь идет о скупке у наркош из соседних с АППС хрущей???



Не сложно.

На Гейзере.

По диллерской цене.

Что-то вы сегодня не с той ноги встали.

Или не встали?

Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи?

Я что-то не помню, чтобы вам грубил.

Чем-то заслужил?

На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме.

Что не так? Не сложно.На Гейзере.По диллерской цене.Что-то вы сегодня не с той ноги встали.Или не встали?Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи?Я что-то не помню, чтобы вам грубил.Чем-то заслужил?На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме.Что не так?

так а конкретика где?

ну ссылки так чтобы поехать и купить или заказать?

извините но у меня лично сейчас очень мало времени на это дерьмо

завидую вам с уа флудящим безостановочно, понимаю что вам реально пох на ситуацию а уа из "окопа на передовой" защищает свою рыловскую контору

извините если чё не так так а конкретика где?ну ссылки так чтобы поехать и купить или заказать?извините но у меня лично сейчас очень мало времени на это дерьмозавидую вам с уа флудящим безостановочно, понимаю что вам реально пох на ситуацию а уа из "окопа на передовой" защищает свою рыловскую конторуизвините если чё не так

А, не, конкретики не может быть.Я приезжаю на Гейзер, делаю заказ на то что надо, задаю вопрос"Нужен недорогой и надежный смеситель"Мне отвечают "Сейчас - вот этот"Такова специфика работы с китайским товаром.В какой-то момент вы берете на фабрике партию товара и с ней все ок, в следующий раз может оказаться что не все хорошо.Я там не с улицы беру. Я-ж сказал - по дилерским ценам.Могу рассказать как лень было ехать на Гейзер из-за смесителя в АППСе в умывальнике. Потек. Купил в епе. Ноунейм китайский за (не помню точно) гривен 200 (2012 год). Он потек через месяц еще и шумел.Все таки поехал на Гейзер, взял (точно помню, запало) за 124 гривны, поставил. Работает до сих пор . Ничего не делал.ЗЫ: за день устаю, этот форум как жвачка для мозга - отдыхаю.Бывает бессоница, час на форуме и засыпаю.Старею, наверное.Особо полезным сейчас никто тут не может быть.ЗЫЫ: и несмотря на то, что я не нахожусь в той ситуации что большинство форумчан, мне не "пох на ситуацию". как могу участвую.Только форум не про это.