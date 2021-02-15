Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав:
вы просто кладезь окуительных историй
думаю не сложно вам набросать ссылок на окуенные смесители ПА 6-12уе за штуку???
или речь идет о скупке у наркош из соседних с АППС хрущей???
Не сложно.
На Гейзере.
По диллерской цене.
Что-то вы сегодня не с той ноги встали.
Или не встали?
Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи?
Я что-то не помню, чтобы вам грубил.
Чем-то заслужил?
На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме.
Что не так?
так а конкретика где?
ну ссылки так чтобы поехать и купить или заказать?
извините но у меня лично сейчас очень мало времени на это дерьмо
завидую вам с уа флудящим безостановочно, понимаю что вам реально пох на ситуацию а уа из "окопа на передовой" защищает свою рыловскую контору
извините если чё не так
А, не, конкретики не может быть.
Я приезжаю на Гейзер, делаю заказ на то что надо, задаю вопрос
"Нужен недорогой и надежный смеситель"
Мне отвечают "Сейчас - вот этот"
Такова специфика работы с китайским товаром.
В какой-то момент вы берете на фабрике партию товара и с ней все ок, в следующий раз может оказаться что не все хорошо.
Я там не с улицы беру. Я-ж сказал - по дилерским ценам.
Могу рассказать как лень было ехать на Гейзер из-за смесителя в АППСе в умывальнике. Потек. Купил в епе. Ноунейм китайский за (не помню точно) гривен 200 (2012 год). Он потек через месяц еще и шумел.
Все таки поехал на Гейзер, взял (точно помню, запало) за 124 гривны, поставил. Работает до сих пор . Ничего не делал.
ЗЫ: за день устаю, этот форум как жвачка для мозга - отдыхаю.
Бывает бессоница, час на форуме и засыпаю.
Старею, наверное.
Особо полезным сейчас никто тут не может быть.
ЗЫЫ: и несмотря на то, что я не нахожусь в той ситуации что большинство форумчан, мне не "пох на ситуацию". как могу участвую.
Только форум не про это.