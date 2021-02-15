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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2250225122522253>
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 21:30

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:а смеситель в 2008 году купил за 60 грн, потом поменял в 2014 за 120.

вы просто кладезь окуительных историй
думаю не сложно вам набросать ссылок на окуенные смесители ПА 6-12уе за штуку???

или речь идет о скупке у наркош из соседних с АППС хрущей???


Не сложно.
На Гейзере.
По диллерской цене.
Что-то вы сегодня не с той ноги встали.
Или не встали?
Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи?
Я что-то не помню, чтобы вам грубил.
Чем-то заслужил?
На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме.
Что не так?

так а конкретика где?
ну ссылки так чтобы поехать и купить или заказать?
извините но у меня лично сейчас очень мало времени на это дерьмо
завидую вам с уа флудящим безостановочно, понимаю что вам реально пох на ситуацию а уа из "окопа на передовой" защищает свою рыловскую контору
извините если чё не так
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 05:04

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:вы просто кладезь окуительных историй
думаю не сложно вам набросать ссылок на окуенные смесители ПА 6-12уе за штуку???

или речь идет о скупке у наркош из соседних с АППС хрущей???


Не сложно.
На Гейзере.
По диллерской цене.
Что-то вы сегодня не с той ноги встали.
Или не встали?
Или жизнь дала трещину и выкинула к наркошам в соседние с АППС хрущи?
Я что-то не помню, чтобы вам грубил.
Чем-то заслужил?
На ветке про обвал не флужу о тяжелой жизни в США. Сбылась ваша мечта. Можете спокойно наслаждаться прелестями КРЖН как существующей в вакууме.
Что не так?

так а конкретика где?
ну ссылки так чтобы поехать и купить или заказать?
извините но у меня лично сейчас очень мало времени на это дерьмо
завидую вам с уа флудящим безостановочно, понимаю что вам реально пох на ситуацию а уа из "окопа на передовой" защищает свою рыловскую контору
извините если чё не так


А, не, конкретики не может быть.
Я приезжаю на Гейзер, делаю заказ на то что надо, задаю вопрос
"Нужен недорогой и надежный смеситель"
Мне отвечают "Сейчас - вот этот"
Такова специфика работы с китайским товаром.
В какой-то момент вы берете на фабрике партию товара и с ней все ок, в следующий раз может оказаться что не все хорошо.
Я там не с улицы беру. Я-ж сказал - по дилерским ценам.
Могу рассказать как лень было ехать на Гейзер из-за смесителя в АППСе в умывальнике. Потек. Купил в епе. Ноунейм китайский за (не помню точно) гривен 200 (2012 год). Он потек через месяц еще и шумел.
Все таки поехал на Гейзер, взял (точно помню, запало) за 124 гривны, поставил. Работает до сих пор . Ничего не делал.

ЗЫ: за день устаю, этот форум как жвачка для мозга - отдыхаю.
Бывает бессоница, час на форуме и засыпаю.
Старею, наверное.
Особо полезным сейчас никто тут не может быть.

ЗЫЫ: и несмотря на то, что я не нахожусь в той ситуации что большинство форумчан, мне не "пох на ситуацию". как могу участвую.
Только форум не про это.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 08:27

  rjkz написав:
  Investor_K написав:Максим в Киеве был человеком. А там - полубомж.


Странные у вас представления о бомжах и человеках.

Тут також різна публіка тусується)))
Інколи таке напише, що можна з стула впасти)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Так а шо по оренді квартир в Києві, кажуть, здати навіть за комуналку важко...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 23:33

xio13, Вы о чем? Вон в Севене по 35 тыс как горячие пирожки. Хотя Beee не уточнял кажется, что это за месяц цена. Или уточнял?
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 02:42

  xio13 написав:Так а шо по оренді квартир в Києві, кажуть, здати навіть за комуналку важко...

Дешевий сегмент від 4-5 + кп розлітається, вище да, трохи складніше
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 03:01

  UA написав:
  Investor_K написав:Максим в Киеве был человеком. А там - полубомж.

В Киеве Макс паразитировал на арендодателе, а в Вене ему показали место которое заслуживает человек с жалкой пачкой в 1000 евро ежемесячно передаваемых арендодателю.
Макс, получается вы в своей квартире пару месяцев всего прожили и опять в аренду?

Меньше. Видно судьба моя такая - скитаться по съемным углам до самой смерти.
Арендодатель мой счастлив бы был, если бы я по какой-то причине не съехал в январе и продолжал арендовать. Но слава Богу, что успел закончить ремонт и переехать - хуже всего было бы если бы не успел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:39

  xio13 написав:Так а шо по оренді квартир в Києві, кажуть, здати навіть за комуналку важко...

Брешуть.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:11

  zerocool написав:
  xio13 написав:Так а шо по оренді квартир в Києві, кажуть, здати навіть за комуналку важко...

Дешевий сегмент від 4-5 + кп розлітається, вище да, трохи складніше

Настільки "трохи складніше", що пропозицій орендних квартир на ринку - в 10 (десять) разів більше, ніж до війни.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:в 10 (десять) разів більше, ніж до війни.
Звідки цифра?
zerocool
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