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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 чер, 2022 14:53
zerocool написав: Frant написав:
в 10 (десять) разів більше, ніж до війни.
Звідки цифра?
Олх, лун.уа.
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