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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 чер, 2022 14:53
zerocool написав: Frant написав:
в 10 (десять) разів більше, ніж до війни.
Звідки цифра?
Олх, лун.уа.
Ви ж неначе грамотні, читати вмієте?
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Frant
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Додано: Суб 25 чер, 2022 17:53
Frant написав: zerocool написав: Frant написав:
в 10 (десять) разів більше, ніж до війни.
Звідки цифра?
Олх, лун.уа.
Ви ж неначе грамотні, читати вмієте?
Не побачив у вашому повідомленні ні слова про олх чи лун. На луні (flatfy) зараз 60 тисяч пропозицій по Києву, на олх 80, хочете сказати, що до війни було 6 і 8 відповідно?
Звідки цифри?
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zerocool
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:02
zerocool написав: xio13 написав:
Так а шо по оренді квартир в Києві, кажуть, здати навіть за комуналку важко...
Дешевий сегмент від 4-5 + кп розлітається, вище да, трохи складніше
До 16 кгрн абсолютно нормально. Все что выше, такое ощущение,что имеешь дело с теми, кто жил за столько же в дол эквиваленте, но в другом месте/другом ремонте/другом метраже.
Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 19:36
hume написав:
Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.
ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес
кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)
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Додано: Пон 27 чер, 2022 20:19
Прохожий написав: hume написав:
Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.
ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес
кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)
Касательно цены и райдера сказал 1 к 1. К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню
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Додано: Пон 27 чер, 2022 20:43
hume написав:
К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню
Дежавю 15-ого?
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