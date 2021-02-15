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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2250225122522253
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:53

  zerocool написав:
  Frant написав:в 10 (десять) разів більше, ніж до війни.
Звідки цифра?

Олх, лун.уа.

Ви ж неначе грамотні, читати вмієте?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:53

  Frant написав:
  zerocool написав:
  Frant написав:в 10 (десять) разів більше, ніж до війни.
Звідки цифра?

Олх, лун.уа.

Ви ж неначе грамотні, читати вмієте?


Не побачив у вашому повідомленні ні слова про олх чи лун. На луні (flatfy) зараз 60 тисяч пропозицій по Києву, на олх 80, хочете сказати, що до війни було 6 і 8 відповідно?

Звідки цифри?
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:02

  zerocool написав:
  xio13 написав:Так а шо по оренді квартир в Києві, кажуть, здати навіть за комуналку важко...

Дешевий сегмент від 4-5 + кп розлітається, вище да, трохи складніше

До 16 кгрн абсолютно нормально. Все что выше, такое ощущение,что имеешь дело с теми, кто жил за столько же в дол эквиваленте, но в другом месте/другом ремонте/другом метраже.

Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.

ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес

кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:19

  Прохожий написав:
  hume написав:Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.

ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес

кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)

Касательно цены и райдера сказал 1 к 1. К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню

Дежавю 15-ого?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:16

  Vlad442 написав:
  hume написав:К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню

Дежавю 15-ого?

бамбасяне в 15м с таким райдером в Киеве?
не смешите мои тапки)))
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