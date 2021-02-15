hume написав:Прохожий написав:
ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес
кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)
Касательно цены и райдера сказал 1 к 1. К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню
Пример из жизни. На прошлой неделе квартиранты написали, что им приходится греть еду в духовке, поэтому они давно уже хотели просить о микроволновке. Готовы купить сами и вычесть сумму из квартплаты. Ну или возьмут микроволновку и будут благодарны.
Следующим шагом будут сковородки и кастрюли, полагаю.
ЗЫ. За последний месяц заплатили 65% от довоенной цены в районе 15 тысяч, в предыдущие месяцы было меньше.