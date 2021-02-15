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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 чер, 2022 08:49
hume написав: Прохожий написав: hume написав:
Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.
ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес
кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)
Касательно цены и райдера сказал 1 к 1. К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню
Пример из жизни. На прошлой неделе квартиранты написали, что им приходится греть еду в духовке, поэтому они давно уже хотели просить о микроволновке. Готовы купить сами и вычесть сумму из квартплаты. Ну или возьмут микроволновку и будут благодарны.
Следующим шагом будут сковородки и кастрюли, полагаю.
ЗЫ. За последний месяц заплатили 65% от довоенной цены в районе 15 тысяч, в предыдущие месяцы было меньше.
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adeges
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:21
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:36
Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто
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adeges
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:37
Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
а при довгостроковій (неподобовій) аренді...
..повинні бути?
постільна білизна(2 зміни), можливо і б/в
комплект рушників
капці, халати
мін комплект посуди
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:16
adeges написав: Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто
Пустыми-пустыми? Рилли? Без холодильника, посудомойки и стиралки?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:26
Я так розумію - найближчим роком-два, зовсім не добавиться нових лендлордів... - а, навіть, "старих" - зменшиться...?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:39
Успіх написав:
Я так розумію - найближчим роком-два, зовсім не добавиться нових лендлордів... - а, навіть, "старих" - зменшиться...?
ніхто не знає майбутнього (квестор)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:45
BIGor написав: adeges написав: Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто
Пустыми-пустыми? Рилли? Без холодильника, посудомойки и стиралки?
по разному бывает.
ЗЫ. че, тяжелое утро, не к кому до-ться?
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adeges
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