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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2251225222532254
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 08:49

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:Один в квартире за 22 кгрн захотел, чтоб я оплатил заново клининг с его пожеланиями, затянул гигабитный кабель и перекрасил спальню. О как сейчас можно.

ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес

кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)

Касательно цены и райдера сказал 1 к 1. К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню


Пример из жизни. На прошлой неделе квартиранты написали, что им приходится греть еду в духовке, поэтому они давно уже хотели просить о микроволновке. Готовы купить сами и вычесть сумму из квартплаты. Ну или возьмут микроволновку и будут благодарны.

Следующим шагом будут сковородки и кастрюли, полагаю.

ЗЫ. За последний месяц заплатили 65% от довоенной цены в районе 15 тысяч, в предыдущие месяцы было меньше.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:36

  Vlad442 написав:Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.


нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:37

  Vlad442 написав:Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.

а при довгостроковій (неподобовій) аренді...
..повинні бути?
постільна білизна(2 зміни), можливо і б/в
комплект рушників
капці, халати
мін комплект посуди
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:16

  adeges написав:
  Vlad442 написав:Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.


нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто

Пустыми-пустыми? Рилли? Без холодильника, посудомойки и стиралки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:26

Бізнес лендлордництва впаде вдвічі?

Я так розумію - найближчим роком-два, зовсім не добавиться нових лендлордів... - а, навіть, "старих" - зменшиться...?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:39

  Успіх написав:Я так розумію - найближчим роком-два, зовсім не добавиться нових лендлордів... - а, навіть, "старих" - зменшиться...?


ніхто не знає майбутнього (квестор)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:45

  BIGor написав:
  adeges написав:
  Vlad442 написав:Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.


нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто

Пустыми-пустыми? Рилли? Без холодильника, посудомойки и стиралки?


по разному бывает.

ЗЫ. че, тяжелое утро, не к кому до-ться?
adeges
 
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