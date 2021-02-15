Додано: Вів 28 чер, 2022 09:36

Vlad442 написав: Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.

Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим. Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.

нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто