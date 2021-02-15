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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:44

  adeges написав:
  Vlad442 написав:Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.


нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто

Так, ви маєте право відмовити. Я дивлюсь з другого куту. Квартира що вам заробляє це ваш засіб виробництва. Вам вигідніше щоб він був збалансований, інакше не буде заробляти з максимальною віддачою.
Орендарі просто вказали вам на вашу помилку. Я вважаю, що це ваша помилка, а не їх забаганки.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Amethyst написав:
  Vlad442 написав:Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.

а при довгостроковій (неподобовій) аренді...
..повинні бути?
постільна білизна(2 зміни), можливо і б/в
комплект рушників
капці, халати
мін комплект посуди


З цього хіба що трохи посуду, і то не факт
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Amethyst написав:а при довгостроковій (неподобовій) аренді...
..повинні бути?
постільна білизна(2 зміни), можливо і б/в
комплект рушників
капці, халати
мін комплект посуди

Ні, не повинні. Це речі особистої гігієни, тобто повинні бути свої. Це коштує недорого, возити з квартиру на квартиру достатньо легко. Але коли у квартирі це є, то не мінус. Непотрібно, приберуть кудись, чи попросять вивезти. Іноді буває, коли люди це просять. Біженці, чи людина приїхала на пару місяців, чи жінка з дому вигнала, але ви повинні розуміти, чому в них цього нема, та чи підходять вони вам - це індикатор, що вони не мають грошей, або не впевнені, що будуть жити у вас довго. Це я про середній сегмент. В преміумі може кожному орендарю усе дають нове, а в економі дають щось, щоб без білизни на матрасі не спали, та о штори руки не витирали.
Vlad442
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