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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:44
adeges написав: Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто
Так, ви маєте право відмовити. Я дивлюсь з другого куту. Квартира що вам заробляє це ваш засіб виробництва. Вам вигідніше щоб він був збалансований, інакше не буде заробляти з максимальною віддачою.
Орендарі просто вказали вам на вашу помилку. Я вважаю, що це ваша помилка, а не їх забаганки.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:50
Amethyst написав: Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
а при довгостроковій (неподобовій) аренді...
..повинні бути?
постільна білизна(2 зміни), можливо і б/в
комплект рушників
капці, халати
мін комплект посуди
З цього хіба що трохи посуду, і то не факт
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:52
Amethyst написав:
а при довгостроковій (неподобовій) аренді...
..повинні бути?
постільна білизна(2 зміни), можливо і б/в
комплект рушників
капці, халати
мін комплект посуди
Ні, не повинні. Це речі особистої гігієни, тобто повинні бути свої. Це коштує недорого, возити з квартиру на квартиру достатньо легко. Але коли у квартирі це є, то не мінус. Непотрібно, приберуть кудись, чи попросять вивезти. Іноді буває, коли люди це просять. Біженці, чи людина приїхала на пару місяців, чи жінка з дому вигнала, але ви повинні розуміти, чому в них цього нема, та чи підходять вони вам - це індикатор, що вони не мають грошей, або не впевнені, що будуть жити у вас довго. Це я про середній сегмент. В преміумі може кожному орендарю усе дають нове, а в економі дають щось, щоб без білизни на матрасі не спали, та о штори руки не витирали.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:56
adeges написав: Damien написав:
ИМХО, если Вы сдаете в Киеве квартиру дороже 5тыс.грн по нынешним ценам, то там по умолчанию должны быть и микроволновка и кондиционер. Так здесь принято. И не имеет значения что там в США
100%. Когда покупаешь машину в салоне за 20 тысяч долларов, там должен быть климат-контроль и камера заднего вида. Но если этого нет, то я хочу посмотреть, как купив машину через полгода вы прийдете в салон и потребуете поставить вам это бесплатно.
Давайте приблизим ситуацию к более правдоподобной. Не покупать машину, а арендовать(ведь они же не купили квартиру?).
Вы арендовали полгода назад авто без кондиционера за Хгрн, а теперь цена упала и за Хгрн можно взять уже в аренду даже 2 таких же машины, но уже с кондиционером. Будете Вы ездить без кондиционера?Нет. Вы смените машину, возможно вместе с хозяином(если он откажется установить кондиционер или предоставить другую машину)
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:58
Vlad442 написав:
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Орендарі просто вказали вам на вашу помилку. Я вважаю, що це ваша помилка, а не їх забаганки.
Очень странно получается, н-лет пользоваться квартирой и все в норме, а когда ситуация стала им на руку решили не попытать ли счастья. Считаю когда подписываете договор, то вас либо все устраивает, либо вы договариваетесь с хозяином.
Я бы им реально купил бу микроволновку за 100 грн.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:11
adeges написав: hume написав: Прохожий написав:
ИМХО райдер на ценник овер 1куе/мес
кстати он согласен в договоре прописать зеркальное условие по оплате клининга при выезде?)
Касательно цены и райдера сказал 1 к 1. К сожалению сейчас не удивлюсь если за квартиру ценового диапазона до 15 кгрн найдутся просители заменить паркет и кухню
Пример из жизни. На прошлой неделе квартиранты написали, что им приходится греть еду в духовке, поэтому они давно уже хотели просить о микроволновке. Готовы купить сами и вычесть сумму из квартплаты. Ну или возьмут микроволновку и будут благодарны.
Следующим шагом будут сковородки и кастрюли, полагаю.
ЗЫ. За последний месяц заплатили 65% от довоенной цены в районе 15 тысяч, в предыдущие месяцы было меньше.
Я вижу здесь провал в коммуникации. Просто надо было объяснить арендаторам что микроволновка вредна для здоровья и вопрос бы сам собой закрылся.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:30
Чайник на газ дать да и все.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 17:58
hume написав: Vlad442 написав:
[
Орендарі просто вказали вам на вашу помилку. Я вважаю, що це ваша помилка, а не їх забаганки.
Очень странно получается, н-лет пользоваться квартирой и все в норме, а когда ситуация стала им на руку решили не попытать ли счастья. Считаю когда подписываете договор, то вас либо все устраивает, либо вы договариваетесь с хозяином.
Я бы им реально купил бу микроволновку за 100 грн.
Люди часто простіше ніж кажутся. Коли заїжджали не подумали, потім якось жили, потім спитали.
Як я казав, не принципово що вони попросили. Можна купити, можно відмовити. Принципово, що вона повинна там була бути зі старта. Вони тільки висвітлили проблему.
Спробую написати інакше. Оренда це сфера послуг. Завдання орендодавця щоб людям було комфортно. Тоді буде лояльність, тоді буде ціна. У даному випадку орендодавець погано зробив свою роботу, в його інтересах виправити свою помилку, тоді люди будуть жити довго, та счастливо. Коли б вони запитали за пароварку, я був би згоден з орендодавцем, але це ж базова мікрохвильовка.
Купувати бу собі дорожче, коштує дешево, але поїдь, привези, бензин, час, а потім через тиждень вона згорить, бо ремонтована-переремонтована. Техніка повинна бути нова.
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Vlad442
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Додано: Вів 28 чер, 2022 18:21
Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
Є поняття дрібної та великої побутової техніки, велика має бути, дрібна (та, що переноситься в руках 1 людиною) - тільки за бажанням і зазвичай якщо на невеликий термін здається.
Якщо люди планують кілька років жити, то явно все дрібне вже своє буде.
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