Додано: Вів 28 чер, 2022 12:52

Amethyst написав: а при довгостроковій (неподобовій) аренді...

..повинні бути?

постільна білизна(2 зміни), можливо і б/в

комплект рушників

капці, халати

мін комплект посуди а при довгостроковій (неподобовій) аренді.....повинні бути?постільна білизна(2 зміни), можливо і б/вкомплект рушниківкапці, халатимін комплект посуди

Ні, не повинні. Це речі особистої гігієни, тобто повинні бути свої. Це коштує недорого, возити з квартиру на квартиру достатньо легко. Але коли у квартирі це є, то не мінус. Непотрібно, приберуть кудись, чи попросять вивезти. Іноді буває, коли люди це просять. Біженці, чи людина приїхала на пару місяців, чи жінка з дому вигнала, але ви повинні розуміти, чому в них цього нема, та чи підходять вони вам - це індикатор, що вони не мають грошей, або не впевнені, що будуть жити у вас довго. Це я про середній сегмент. В преміумі може кожному орендарю усе дають нове, а в економі дають щось, щоб без білизни на матрасі не спали, та о штори руки не витирали.