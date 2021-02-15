zerocool написав:
Є поняття дрібної та великої побутової техніки, велика має бути, дрібна (та, що переноситься в руках 1 людиною) - тільки за бажанням і зазвичай якщо на невеликий термін здається.
Якщо люди планують кілька років жити, то явно все дрібне вже своє буде.
Мікрохвильовка це не дрібна, це не чайник. В більшості квартир вона є - навіщо купувати, чи везти з малої родини?
Вважаю, що у категорії 10+ (за довоєнними цінами) вона повинна бути за замовченням, як й бойлер та кондиціонер. Навіть на стадії ремонту та проектуванні кухні завжди потрібно виділяти для неї місце.
Вона важка, а пристойна до війни коштувала 2 тис гривень. Дешева 1200. Ні про що. Зараз здорожчали, може й можна зіграти у рулетку з бв.