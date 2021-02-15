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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 19:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zerocool написав:
  Vlad442 написав:Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.


Є поняття дрібної та великої побутової техніки, велика має бути, дрібна (та, що переноситься в руках 1 людиною) - тільки за бажанням і зазвичай якщо на невеликий термін здається.
Якщо люди планують кілька років жити, то явно все дрібне вже своє буде.

Мікрохвильовка це не дрібна, це не чайник. В більшості квартир вона є - навіщо купувати, чи везти з малої родини?
Вважаю, що у категорії 10+ (за довоєнними цінами) вона повинна бути за замовченням, як й бойлер та кондиціонер. Навіть на стадії ремонту та проектуванні кухні завжди потрібно виділяти для неї місце.

Вона важка, а пристойна до війни коштувала 2 тис гривень. Дешева 1200. Ні про що. Зараз здорожчали, може й можна зіграти у рулетку з бв.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 22:55

Многое что до войны должно было бы быть сейчас не будет.
Многие ещё не поняли, что простой бойлер на 80 литров без монтажа сейчас стоит как месячная арендная плата в эконом сегменте.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 23:44

  UA написав:Многое что до войны должно было бы быть сейчас не будет.
Многие ещё не поняли, что простой бойлер на 80 литров без монтажа сейчас стоит как месячная арендная плата в эконом сегменте.


І очевидно, що така ситуація не є нормою. На початку 2015 приблизно так само було в економі, від 100-150 доларів оренда починалася.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 00:25

  UA написав:Многое что до войны должно было бы быть сейчас не будет.
Многие ещё не поняли, что простой бойлер на 80 литров без монтажа сейчас стоит как месячная арендная плата в эконом сегменте.


кроме того, большинство бойлеров, после начала эксплуатации, начинают корродировать. вне зависимости - живет кто-то или нет.
rjkz
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