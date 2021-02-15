|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 28 чер, 2022 19:16
zerocool написав: Vlad442 написав:
Мікрохвильовка повинна буди в квартирі. Чайник, посуда, швабра, веник ні, мікрохвильовка так. Особливо у квартирі за 15 тис.
Вона недешева щоб купити та викинути, громоздка щоб з собою возити. Вважаю їх прохання обгрунтованим.
Є поняття дрібної та великої побутової техніки, велика має бути, дрібна (та, що переноситься в руках 1 людиною) - тільки за бажанням і зазвичай якщо на невеликий термін здається.
Якщо люди планують кілька років жити, то явно все дрібне вже своє буде.
Мікрохвильовка це не дрібна, це не чайник. В більшості квартир вона є - навіщо купувати, чи везти з малої родини?
Вважаю, що у категорії 10+ (за довоєнними цінами) вона повинна бути за замовченням, як й бойлер та кондиціонер. Навіть на стадії ремонту та проектуванні кухні завжди потрібно виділяти для неї місце.
Вона важка, а пристойна до війни коштувала 2 тис гривень. Дешева 1200. Ні про що. Зараз здорожчали, може й можна зіграти у рулетку з бв.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9018
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2060 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:55
Многое что до войны должно было бы быть сейчас не будет.
Многие ещё не поняли, что простой бойлер на 80 литров без монтажа сейчас стоит как месячная арендная плата в эконом сегменте.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6927
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1512 раз.
- Подякували: 1773 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 чер, 2022 23:44
UA написав:
Многое что до войны должно было бы быть сейчас не будет.
Многие ещё не поняли, что простой бойлер на 80 литров без монтажа сейчас стоит как месячная арендная плата в эконом сегменте.
І очевидно, що така ситуація не є нормою. На початку 2015 приблизно так само було в економі, від 100-150 доларів оренда починалася.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 чер, 2022 00:25
UA написав:
Многое что до войны должно было бы быть сейчас не будет.
Многие ещё не поняли, что простой бойлер на 80 литров без монтажа сейчас стоит как месячная арендная плата в эконом сегменте.
кроме того, большинство бойлеров, после начала эксплуатации, начинают корродировать. вне зависимости - живет кто-то или нет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13358
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6977 раз.
- Подякували: 4020 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Сер 29 чер, 2022 00:48
Насчет микровейки и тп.
Имея возможность наблюдать рынок аренды с середины 90-х скажу - конкуренция только повышается, а денег за бОльший комфорт становится меньше.
Когда-то убитый наследственный хрущ с ламповым телевизором предлагали за 200-250 баксов, сейчас новострои, купленные за живые деньги, сделанные ремонты, новые мебель и техника. Бойлеры, которые имеют очень недолгий срок эксплуатации, если это не линейка Роял от Электролюкса (причем, кажется, на украинском рынке европейской сборки сейчас нет) или Дражице. Стремительно моральноустаревающие телеки. Кондеи, которые тоже не вечные и их еще и обслуживать надо.
Ортопедические матрацы, которые должны быть, по мнению некоторых арендаторов среднего сегмента, обязательно бренд-нью именно для них, но они могут съехать через несколько месяцев и оставить задзюренный матрац.
Постоянно меняющаяся мода на ремонты и овнострои непременно должна найти понимание арендодателя ибо это тренд, за которым идет арендатор.
На все это 100500 чистильщиков обуви, которые этого НЕ понимают и вваливают в арендную хату столько, что оно у них никогда или почти никогда не отобьется.
Кому оно такое надо?
Это бизнес?
Окститесь.
Бизнес - это посуточка или эрбиэнби.
Долгосрочка должна быть или финансово целесообразной И при этом ПАССИВНОЙ.
или она идет наюх.
Что действитнльно маст хэв - гладильная доска. Но без утюга. Ибо утюг арендатры таскаяют с собой. А доску - редко. И вот срочно надо погладить рубашку/носки/трусы/щнурки, а на чем? И почему-то очень неплохо-бы это сделать на диване/столе/матраце арендодателя. Пропалили? Ай-ай-ай. Ну и фиг с ним. А что нам было делать? Как в неглаженных трусах на улицу выйти?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13358
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6977 раз.
- Подякували: 4020 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Сер 29 чер, 2022 04:48
UA написав:
Многое что до войны должно было бы быть сейчас не будет.
Многие ещё не поняли, что простой бойлер на 80 литров без монтажа сейчас стоит как месячная арендная плата в эконом сегменте.
Мну квартирант после полугода аренд ы попросил поставить бойлер, когда в мае выключили гарячую воду на месяц(профилактика), я тоже немного упирался, мол пару недель без душа посидит. Но таки потом купил 50 л Атлантик за 3000 гр. и сам поставил, благо выходы под воду и розетку предусмотрел ещё во время ремонта.
На днях делал профилактику своего бойлера(у меня ГВС в доме на 2-х 80л бойлерах Атлантик). Плохо стала поступать вода, еле разобрал, оказалось там около 4-5 кг песка скопилось за 10 лет експлуатации(рекомендуют раз в два года, но такие подвиги не для меня) . Анод отгнил(говорят он предотвращает ржавение ёмкости, но поскольку у меня земля не подключена в розетке, то скорее всего в нем и так смысла нет) Тен подуставший, но думаю, как минимум ещё пятилетку до замены проработает. На емалированой ёмкости пятнышки коррозии. Так, что если бойлер отслужит 15 лет то это вполне достойный результат.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|100199
|20130393
|
|
|1047
|3649159
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|138
|258139
|
|