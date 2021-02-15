Додано: Сер 29 чер, 2022 00:48

Насчет микровейки и тп.Имея возможность наблюдать рынок аренды с середины 90-х скажу - конкуренция только повышается, а денег за бОльший комфорт становится меньше.Когда-то убитый наследственный хрущ с ламповым телевизором предлагали за 200-250 баксов, сейчас новострои, купленные за живые деньги, сделанные ремонты, новые мебель и техника. Бойлеры, которые имеют очень недолгий срок эксплуатации, если это не линейка Роял от Электролюкса (причем, кажется, на украинском рынке европейской сборки сейчас нет) или Дражице. Стремительно моральноустаревающие телеки. Кондеи, которые тоже не вечные и их еще и обслуживать надо.Ортопедические матрацы, которые должны быть, по мнению некоторых арендаторов среднего сегмента, обязательно бренд-нью именно для них, но они могут съехать через несколько месяцев и оставить задзюренный матрац.Постоянно меняющаяся мода на ремонты и овнострои непременно должна найти понимание арендодателя ибо это тренд, за которым идет арендатор.На все это 100500 чистильщиков обуви, которые этого НЕ понимают и вваливают в арендную хату столько, что оно у них никогда или почти никогда не отобьется.Кому оно такое надо?Это бизнес?Окститесь.Бизнес - это посуточка или эрбиэнби.Долгосрочка должна быть или финансово целесообразной И при этом ПАССИВНОЙ.или она идет наюх.Что действитнльно маст хэв - гладильная доска. Но без утюга. Ибо утюг арендатры таскаяют с собой. А доску - редко. И вот срочно надо погладить рубашку/носки/трусы/щнурки, а на чем? И почему-то очень неплохо-бы это сделать на диване/столе/матраце арендодателя. Пропалили? Ай-ай-ай. Ну и фиг с ним. А что нам было делать? Как в неглаженных трусах на улицу выйти?