|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 чер, 2022 06:40
Понаехал написав: Frant написав:
Щоб це розуміти, треба мати або практичний досвід їх експлуатації, або ж певні знання з хімії.
На жаль, більшість дописувачів не мають ні першого, ні другого.
"Розмови простаків - неначе тріск хворосту у вогні".
В чем проблема анод поменять раз а год и нагревательный элемент раз в 3 года? Проблема найти ключь 1 1'16? Я вообще не понимаю что творится? Всё так деградировало?
Тобі з Америки видніше, що робиться в Києві.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22835
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 2376 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|100201
|20131931
|
|
|1047
|3650654
|
П'ят 24 чер, 2022 07:50
Frant
|
|138
|258147
|
|