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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 чер, 2022 06:52
Понаехал написав: Frant написав:
Тобі з Америки видніше, що робиться в Києві.
Епрст... Тебе видео записать как я меняю в одно рыло сразу в 2х водонагревателях? Я пытаюсь понять проблему и подсказать. Это не сложно. Любой первокурсник справится. Вопрос тол ко какой лучше анод ставить в Киевских реалиях: цинковый или магниевый. Если не знаешь жёсткости воды- можно алюминиевый. В чем проблема? Ну ещё можно электро ставить... Но там надо под напряжением держать. Ты ж розумна людина. Должен понимать, что это не проблема.
Кажуть, що найкращі аноди - бамбукові та баобабові.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 29 чер, 2022 08:05, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Додано: Сер 29 чер, 2022 06:56
Frant написав:
Кажуть, що найкращі аноди - бамбукові.
Вопрос я поставил простой. В чем проблема открутить крышку и вставить кусок металла? У вас закончились первокурсники КПИ? Всех перевели в Поплавок?
ПС электро анода хватит на 5 лет. Стоимость у нас 90$. Алюминиевые 40$ за 3. Менять раз в год.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:06
adeges написав: BIGor написав: adeges написав:
нет понятия, что должно и чего не должно быть. в США и европах квартиры сдаются пустыми за тысячи и тысячи, и никто не говорит, что завозить мебель и технику на всю квартиру - это трудоемко. но в любом случае этот вопрос должен подниматься на момент въезда в квартиру, а не потом. не говоря уже о том, что люди уже получили бесплатно кондиционер, который тоже захотели потом. и думаю втянулись просто
Пустыми-пустыми? Рилли? Без холодильника, посудомойки и стиралки?
по разному бывает.
ЗЫ. че, тяжелое утро, не к кому до-ться?
Я конечно не имею опыта в долгосрочной аренде в США и Европах, но из того что вижу в инете - сдают с бытовой техникой еще как
Просто не надо наваливать откровенную ложь, что в квартиру нужно тянуть крупную бытовую технику (холодильник, плиту, стиралку, сушилку).
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:06
Понаехал написав: Frant написав:
Кажуть, що найкращі аноди - бамбукові.
Вопрос я поставил простой. В чем проблема открутить крышку и вставить кусок металла? У вас закончились первокурсники КПИ? Всех перевели в Поплавок?
ПС электро анода хватит на 5 лет. Стоимость у нас 90$. Алюминиевые 40$ за 3. Менять раз в год.
У мну эта процедура заняла часа два. Посчитайте сколько за это взял бы лицензированый Нью-Йоркский пламбер. Проще поменять бойлер.
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Bolt
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:07
На следующей неделе буду в Париже в отпуске на пару дней + зубы получить. Готов показать как менять анод
С вас - компания на выпить. В одно рыло не люблю...
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Понаехал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:10
Bolt написав:
У мну эта процедура заняла часа два. Посчитайте сколько за это взял бы лицензированый Нью-Йоркский пламбер. Проще поменять бойлер.
Не хочу и не буду считать что там у синих. Это их приход. У нас 130$. Не так и много. Дороже купить врэнч, удлинитель и сокет. В хомдепот это уже набегает 80$
И это без шланга, который 30$, а поскольку у меня дом специфический, мне надо длинный за 50$
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Понаехал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:17
BIGor написав:
Я конечно не имею опыта в долгосрочной аренде в США и Европах, но из того что вижу в инете - сдают с бытовой техникой еще как
Просто не надо наваливать откровенную ложь, что в квартиру нужно тянуть крупную бытовую технику (холодильник, плиту, стиралку, сушилку).
Мой совет: не смотри эту тетю или если она в твоём вкусе, то смотри без звука.
Есть те, кто сдает с , есть те кто без. Всегда можно в аренду стиралку и сушку взять. Вообще не проблема. Часто этот сервис от комплекса апартов идёт. У меня 2 из 3х просто включали в стоимость, а 3й запросили 150$ в месяц дополнительно. Иногда есть любители свое купит и таскать(брезгуют ну или считают что проще купит, за год отобьется и потом просто перевезти или выкинуть). А ещё надо понимать , что от штата зависит. У синих очень часто запрещено ставить стиралку и сушку и твой путь в общественную прачечную. Сидишь в труханах в общественном месте в NY и ждёшь пока постигает... И вокруг тебя десятки таких же... И потом втихаря от лендлорда через пару месяцев ставишь что-то типа малютки ..
Холодильники в 99% случаев в комплекте.
Сушка + стиралку простые - по стоимости это как год аренды их же. Чего парится?
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Понаехал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:30
Понаехал написав: Bolt написав:
У мну эта процедура заняла часа два. Посчитайте сколько за это взял бы лицензированый Нью-Йоркский пламбер. Проще поменять бойлер.
Не хочу и не буду считать что там у синих. Это их приход. У нас 130$. Не так и много. Дороже купить врэнч, удлинитель и сокет. В хомдепот это уже набегает 80$
И это без шланга, который 30$, а поскольку у меня дом специфический, мне надо длинный за 50$
Шланг для слива воды, или подключения бойлера? У нас шланг 30 см 130 грн.
Интересно как долго бойлер без анода протянет?Просто сгнило крепление. Конечно можно было кусок болта подварить к фланцу, чтобы анод прикрутить, но там бы ржаветь начало бы.
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Bolt
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:34
Bolt написав:
Шланг для слива воды, или подключения бойлера? У нас шланг 30 см 130 грн.
Интересно как долго бойлер без анода протянет?Просто сгнило крепление. Конечно можно было кусок болта подварить к фланцу, чтобы анод прикрутить, но там бы ржаветь начало бы.
100ft шланг для слива воды(он же для полива) - 39.99$ + tax. Без смены анода в моей местности 5-6 лет. Не понимаю зачем приваривать. Там есть отверстие, что б вставить.
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Понаехал
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Додано: Сер 29 чер, 2022 07:41
Понаехал написав: Bolt написав:
Шланг для слива воды, или подключения бойлера? У нас шланг 30 см 130 грн.
Интересно как долго бойлер без анода протянет?Просто сгнило крепление. Конечно можно было кусок болта подварить к фланцу, чтобы анод прикрутить, но там бы ржаветь начало бы.
100ft шланг для слива воды(он же для полива) - 39.99$ + tax. Без смены анода в моей местности 5-6 лет. Не понимаю зачем приваривать. Там есть отверстие, что б вставить.
У меня к фланцу (он же крышка бака) была шпилька приварена к которой прикручивался анод. Все нафиг проржавело и отвалилось.
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Bolt
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